Nuovo Doblò: versatile, spazioso, flessibile e anche elettrico

Quinta generazione del modello che incarna in sé due anime complementari. Il nuovo Doblò ed e-Doblò sono i tools perfetti per la città. Grazie a soluzioni ingegnose e innovative, che rendono la guida in città meno stressante e più sicura, il nuovo Doblò è infatti il partner ideale per le famiglie nella versione autovettura e il veicolo adatto a tutte le occorrenze dei professionisti nella versione van. Con il lancio del nuovo E-Doblò, dunque, il Marchio prosegue i processi di elettrificazione avviati negli ultimi anni: FIAT entro il 2024 punta a diventare completamente elettrico su ogni nuovo modello in Europa e a offrire dal 2027 una gamma completamente elettrica.

Inoltre, Nuovo E-Doblò conquista un doppio traguardo: è il terzo modello elettrificato per FIAT, dopo il debutto di Nuova 500 e E-Ulysse, ed è il terzo veicolo elettrico per FIAT PROFESSIONAL, dopo E-Ducato e E-Scudo.

I due nuovi modelli ampliano le rispettive gamme per soddisfare le esigenze di tutti, professionisti del trasporto o famiglie dinamiche, con quel tocco di ingegnosità italiana che tutti i prodotti FIAT possiedono. Ultima generazione di un modello vincente nel segmento C-VAN, il nuovo Doblò è il top level in termini di versatilità, capacità di carico e sicurezza. Flessibile, spazioso e progettato per andare incontro ai bisogni di una clientela variegata, Doblò è il tool perfetto per la città. Doblò VAN è disponibile sia con motore elettrico sia con propulsore a combustione termica.

FIAT PROFESSIONAL DOBLÒ

Come omaggio alla sua natura flessibile, il nuovo Doblò è disponibile in due lunghezze e tre diverse configurazioni (VAN, Furgone Crew Cab, Combi) e offre un’ampia gamma di motorizzazioni in grado di soddisfare tutte le esigenze. L’ampia gamma tiene conto delle esigenze dei professionisti che utilizzano il proprio veicolo anche otto o più ore al giorno ed è per questo che il comfort è un altro aspetto tenuto in grande considerazione in fase di progettazione. L’obiettivo è offrire un’esperienza di lavoro senza stress, grazie a soluzioni come un’insonorizzazione di alto livello e sospensioni progettate per ridurre al minimo gli sbalzi e le vibrazioni. Le “Magic Features” di Doblò conferiscono al veicolo il massimo in termini di modularità, sostenibilità e sicurezza, rendendolo un compagno di lavoro ancora più affidabile, versatile e flessibile. L’opzione “Magic Cargo” consente un aumento della capacità di carico di 0,5 m3 e la possibilità di caricare oggetti lunghi come tubi o scale, grazie ad una capacità di carico in lunghezza di 3,4 m. Lato passeggero, inoltre, è possibile sollevare il sedile e utilizzare il vano sottostante per inserirvi scatole o oggetti fragili, rendendo la cabina ancora più spaziosa. Disponibile anche un tavolino girevole centrale, per trasformare il Doblò in un ufficio mobile a seconda delle esigenze.

NUOVO E-DOBLÒ PENSATO PER LE FAMIGLIE

Nella versione autovettura, il nuovo E-Doblò sarà in grado di soddisfare le occorrenze di tutta la famiglia (“amici pelosi” inclusi), grazie alla sua spaziosità, versatilità e alla sua capacità di traino di 750 kg. Un luogo magico da cui osservare la città: E-Doblò può essere equipaggiato, su richiesta, con un lunotto posteriore apribile (Magic Window). Le sue dimensioni, 4.4 metri di lunghezza, garantiscono l’agilità necessaria per affrontare l’ambiente urbano, mentre la configurazione interna – fino a 3 sedili singoli nella seconda fila, che possono essere ripiegati per aumentare la capacità di carico – assicurano la massima versatilità e spaziosità per accompagnare i clienti nelle diverse sfide quotidiane. Per assicurare il massimo in termini di sicurezza, è disponibile di serie su tutti e tre i sedili posteriori il sistema Isofix, il sistema standardizzato di fissaggio all’auto del seggiolino per bambini. Un veicolo funzionale e versatile che si rivolge a chiunque voglia esprimere tutta la sua personalità. In occasione di un trasloco, un viaggio tra amici o famigliari verso una meta avventurosa o una trasferta sportiva, Doblò si adatta perfettamente alle necessità di tutti i passeggeri.

100% BEV SENZA COMPROMESSI

Il nuovo E-Doblò è dotato di motore elettrico con potenza di 100 kW, pacco batterie da 50kWh, e oltre 280 km di autonomia nel ciclo WLTP. Grazie alla nuova motorizzazione, il nuovo E-Doblò raggiunge la velocità massima di 130 km/h e fino a 260 Nm di coppia massima. La versione a zero emissioni vanta inoltre una flessibilità unica dal punto di vista della missione del cliente e una capacità di ricarica best in class, grazie alla modalità “Quick Charge” fino a 100 kW, che permette di ricaricare in corrente continua l’80% della batteria in soli 30 minuti.

Il conducente può scegliere tra diverse modalità: Normal, Eco e Power. Ciascuna modalità modifica la risposta alla guida del veicolo, migliorandone e ottimizzandone le prestazioni: “Normal” è consigliata per la guida nel traffico di tutti i giorni; “Eco” migliora il risparmio di energia e “Power” migliora la potenza di picco del veicolo. L’introduzione del pacco batteria non ha portato a modifiche strutturali: E-Doblò è disponibile nelle stesse dimensioni, caratteristiche e configurazioni dei VAN con motorizzazioni a combustione termica.