Nuovo Dacia Jogger, miglior rapporto qualità-prezzo anche in versione ibrida

A Marzo 2021 Dacia ha iniziato la commercializzazione di Nuovo Jogger, la family car più accessibile del segmento C che garantisce il miglior rapporto qualità/prezzo della categoria. In poco meno di un anno, oltre 9.000 clienti in Italia e 94.000 in Europa hanno scelto Nuovo Jogger. Fedele ai suoi valori, Dacia ha sempre dimostrato il suo impegno nel rendere la mobilità accessibile a tutti, rivolgendosi, con Jogger, ai nuclei familiari e a chi necessita di spazio ed abitabilità per le attività dedicate al tempo libero.

Jogger, disponibile anche nella versione 7 posti, combina la lunghezza tipica delle familiari con l’abitabilità del multispazio e le caratteristiche dei SUV. Robusto e spazioso, offre un ottimo livello di comfort per tutti i passeggeri, anche per gli adulti seduti in terza fila e propone fino a 60 configurazioni possibili (nella versione a 7 posti) grazie ai sedili della terza fila rimovibili individualmente.

La nuova versione ibrida riprende tutte le qualità di Jogger senza compromessi sul volume di carico e sull’abilità rendendola unica nel suo segmento. Dacia Jogger è un veicolo versatile, pensato fin dall’inizio per ospitare la batteria di trazione tipica delle motorizzazioni ibride. Questa è infatti installata sotto al pianale al posto della ruota di scorta, proprio come il serbatoio GPL nei modelli dotati di motorizzazione ECO-G 100.

Jogger HYBRID 140, TECNOLOGIA COMPROVATA DAL GRUPPO

Grazie allo sviluppo di una vera motorizzazione ibrida multi-mode e non di un semplice motore termico elettrificato, Jogger HYBRID 140 offre l’ avviamento elettrico sistematico. Piacere di guida in ogni circostanza grazie all’estensione della capacità di guida elettrica, anche in fase di accelerazione. Ottimo rendimento energetico, soprattutto grazie alla prestazione della trasmissione automatica con innesto a denti senza frizione. Frenata rigenerativa efficiente e grande capacità di ricarica delle batterie. Risultato congiunto delle competenze acquisite dal Gruppo Renault nella Formula 1 e nei veicoli elettrici.

Con tutti questi vantaggi, Jogger HYBRID 140 può garantire fino all’80% del tempo di guida in città in modalità 100% elettrica, con un risparmio a livello di consumo del carburante in ciclo urbano fino al 40% (rispetto ai motori termici equivalenti in ciclo urbano, a parità di condizioni di guida). La decelerazione e la frenata consentono di recuperare energia cinetica trasformandola in energia elettrica per rigenerare la batteria. Quest’ultima può essere ricaricata dal motore termico secondo leggi di gestione energetica studiate affinché utilizzi (ad esempio, quando Jogger viaggia in autostrada) il regime di rendimento ottimale (potenza erogata rispetto al carburante consumato).

Grazie a questo processo, ogniqualvolta l’energia prodotta supera il fabbisogno di potenza, la batteria si ricarica.

L’energia in eccesso può successivamente essere utilizzata per ridurre lo sforzo del motore termico in caso di forte sollecitazione del pedale dell’acceleratore oppure per garantire una guida 100% elettrica nelle tratte urbane lungo il percorso programmato.

ALLESTIMENTI ITALIA DI DACIA JOGGER

Dacia Jogger HYBRID 140 viene proposto con 2 livelli di equipaggiamento: Expression ed Extreme. Oltre il 95% dei primi clienti Jogger HYBRID hanno preferito la versione Extreme, con un’offerta all inclusive, e 6 clienti su 10 hanno preferito la versatilità della versione 7 posti.

L’ arrivo di Jogger HYBRID 140 negli showroom Dacia è previsto a partire da giugno 2023.