Nuovo Aiways U6 SUV Coupé: dalla Cina con… aerodinamica

Prosegue l’era del cambiamento a base cinese. Si veda il nuovo Aiways U6 SUV Coupé (importato da noi dal Gruppo Koelliker), che colpisce per il design particolare. Il team di progettazione della vettura orientale utilizza i fianchi della carrozzeria anteriore e posteriore per evidenziare il carattere muscolare. Due tratti orizzontali dividono i fianchi in tre aree. Il parabrezza leggermente inclinato e i montanti affusolati confluiscono nella parte superiore nera dalla morbida curvatura. Il tetto è costituito in gran parte da vetro colorato. Infine, le minigonne, anch’esse scure, conferiscono un senso di leggerezza, oltre a ridurre la massa visiva tra le grandi ruote anteriori e posteriori.

“Ispirate al muso aerodinamico di uno squalo, le parti superiori del cofano definiscono il carattere della U6. La struttura frontale a forma di X presenta “linee veloci” ed esprime un aspetto risoluto, capace di guardare con sicurezza al futuro”, spiega Zhao Chengyan, styling director di Aiways.

L’area superiore è delimitata dal design del gruppo luci ispirato alle cascate mentre quella inferiore unisce forma e funzione: ampie prese d’aria per il raffreddamento incorporano un sistema di alette che possono chiudersi per sfruttare una migliore aerodinamica.

Lo stile coupé incide anche sul coefficiente di resistenza aerodinamica della Aiways U6 che è pari a 0,248, significativamente inferiore allo 0,29 del più classico SUV U5. Anche i deflettori posti sui bordi esterni del veicolo contribuiscono a dare valore, separando il flusso d’aria dalla carrozzeria, e si aggiungono al diffusore posteriore e allo spoiler, studiati per ridurre al minimo le turbolenze che inducono la resistenza.

Il propulsore AI-PT (Aiways Powertrain) garantisce 160 kW di potenza e fino a 400 km di autonomia. Il nuovo SUV Coupé Aiways U6 avrà una batteria da 63 kWh, come l’attuale SUV Aiways U5, con pacco di 24 moduli forniti da CATL. Può essere ricaricato fino a 90 kW presso una stazione di ricarica rapida a corrente continua (DC) o fino a 11 kW tramite wallbox AC trifase.

Dentro, il cruscotto diventa un importante elemento di stile. Il display centrale da 14,6” cattura l’attenzione. Il quadro dietro il volante è perfettamente integrato nella struttura di supporto orientata orizzontalmente che, a sua volta, enfatizza la larghezza del veicolo. Il conducente e il passeggero a fianco sono separati da una console centrale con un ampio bracciolo e vani portaoggetti.

Il comando del cambio nella console centrale rappresenta una novità nel settore automobilistico. Ispirato alla leva di manovra di uno yacht di lusso, riflette la ferma volontà delle giovani generazioni di clienti di abbandonare le soluzioni tradizionali, come il familiare pomello del cambio.

Il cuore del nuovo cruscotto è il touchscreen da 14,6” che, situato vicino al volante, ne rende facile l’accesso e garantisce una visuale ottimale grazie al suo orientamento orizzontale.

Sempre più chiaro, così, il target del Gruppo Koelliker, pioniere in Italia nella proposta di soluzioni di mobilità sostenibili ed intelligenti: offre all’utenza privata e professionale consulenza, prodotti e servizi estesi in linea con le diverse esigenze per guidarli verso una scelta consapevole e sostenibile. Tramite marchi full-electric tra cui Aiways, Maxus, Seres e Wuzheng.