Nuovi modelli Ford Bronco 2021, la leggenda ritorna

Bronco rappresenta per Ford il fiore all’occhiello di una nuova famiglia di robusti fuoristrada. Il veicolo 4×4 è realizzato in modo che sia sempre pronto a offrire esperienze elettrizzanti, con il suo stile e la tecnologia off-road intelligente.

Ritorna il leggendario veicolo sportivo americano, l’intera famiglia Bronco è progettata e costruita per l’avventura. Il nuovissimo fuoristrada rientra nella scena con una gamma completamente 4×4, la produzione inizierà nel 2021 e i primi modelli arriveranno nelle concessionarie Ford la prossima primavera. I futuri proprietari potranno scegliere tra una vasta gamma di oltre 200 accessori per la massima personalizzazione.

Anche all’interno, tutti i modelli Bronco sono progettati per essere pronti all’azione. Il cruscotto riprende le linee e le caratteristiche della prima generazione dell’auto, colori e materiali sono ispirati a palette che ricordano la natura selvaggia. Le capacità da fuoristrada sono di primaria importanza, per questo i materiali sono resistenti e robusti.

Il nuovo sistema SYNC con aggiornamenti over-the-air e integrazione con l’app FordPass Performance con navigazione off-road, permette ai proprietari di pianificare, navigare e condividere facilmente la loro avventura fuoristrada. Bronco è dotato anche di telecamere a 360 gradi con visibilità esclusive e di classe, per fornire grande supporto in attività tecniche off-road.

Prodotto in cinque generazioni dal 1965 al 1996, Ford Bronco è un modello ancora molto apprezzato dal pubblico americano e non è il primo fuoristrada che ritorna dal passato. Per questo la Casa di Detroit ha deciso di rilanciarlo e presentare l’erede, annunciato per ora solo in Nord America: i prezzi di listino partiranno da 29.995 dollari. Come abbiamo detto, Ford Bronco 2021 verrà offerto in due versioni: la 2 porte è lunga 441 cm e la 4 porte 481 cm.

Per quanto riguarda i motori, i primi a benzina annunciati fanno parte della famiglia EcoBoost. Si tratta del 4 cilindri turbo 2.3 da 274 CV e 420 Nm di coppia e del 6 cilindri bi-turbo 2.7 da 314 CV e 542 Nm. Il costruttore americano ha annunciato che verrà lanciata sul mercato anche la Ford Bronco Sport, modello completamente diverso, lungo 439 cm e con cofano alto, più votato alla strada che ai percorsi off-road. I motori saranno turbo benzina: 3 cilindri 1.5 da 184 CV e 4 cilindri 2.0 da 248 CV, abbinati al cambio automatico a 8 marce. Ford Bronco segna in America il ritorno di una leggenda.