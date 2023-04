Nuove Mercedes GLA e GLC Coupé: più sportive

Design anteriore cambiato per la nuova Mercedes GLA, che è più sportiva. La griglia del radiatore con lamelle verticali e pinna orizzontale ne esalta il carattere deciso. Inoltre, il cofano con powerdome (l’attacco del cofano) discretamente accennato sottolinea un’inedita sportività delle linee. Il paraurti anteriore, ridisegnato con protezione anti-incastro evidenzia l’indole off-road del mezzo tedesco.

Ampliata la gamma di opzioni con il nuovo colore di vernice Spectral Blue e quattro ulteriori design per i cerchi. Dentro, il doppio schermo indipendente è uno dei punti di forza degli interni, notevolmente rinnovati. Ora comprende un display da 7 pollici e uno da 10,25 pollici di serie, rispettivamente per il quadro strumenti e lo schermo multimediale. Come optional sono disponibili due schermi panoramici da 10,25 pollici per un’esperienza olistica ad alta tecnologia che valorizza l’architettura a pianta aperta degli interni.

Il volante dell’attuale generazione è rivestito in pelle, in alternativa è disponibile la pelle sintetica Artico. Per la prima volta è possibile avere anche la corona del volante riscaldata per la AMG Line.

L’equipaggiamento di base comprende già l’Highbeam Assist, la telecamera di backup e il pacchetto USB. A partire dalla variante di allestimento Progressive, i clienti ricevono anche il pacchetto parcheggio e il pacchetto specchietti.

La GLA è ora dotata anche dell’ultima generazione di MBUX, con stili di visualizzazione di nuova concezione: Classic, che fornisce tutte le informazioni rilevanti per il conducente; Sporty, che si distingue per il contagiri dinamico; Discreet, che riduce i display ai contenuti essenziali.

In tutta sicurezza, attivando i servizi online dell’app Mercedes me, l’assistente vocale intelligente diventa ancora più capace di dialogare e imparare. Il sistema impara a conoscere il guidatore e ricorda le sue impostazioni o i suoi percorsi tipici. Al momento opportuno, suggerisce funzioni di infotainment, comfort e veicolo personalizzate, proprio in base alla situazione di guida.

Il sistema audio surround Burmester opzionale, in combinazione con l’ultima generazione di MBUX, offre ora l’esperienza audio immersiva Dolby Atmos, che conferisce alla musica maggiore spazio, chiarezza e profondità.

Maggiore sportività anche per la Mercedes GLC Coupé. È disponibile con powertrain elettrificati: sia ibridi plug-in sia mild hybrid con tecnologia a 48 volt e generatore di avviamento integrato per una maggiore spinta e recupero. Un veicolo a proprio agio su ogni terreno: su strada e fuori strada. Le sospensioni sportive fanno parte dell’equipaggiamento standard. L’asse posteriore sterzante opzionale da 4,5 gradi lo rende ancora più maneggevole. È offerto nel pacchetto tecnologico insieme alle sospensioni pneumatiche Airmatic. Off-road, la coupé si distingue per la trazione integrale 4MATIC di serie e la guida in fuoristrada anche full electric nei modelli plug-in.

L’equipaggiamento di serie comprende gli esterni Avantgarde con cerchi in lega leggera da 18 pollici e il pacchetto cromato. I modelli ibridi escono di serie con pneumatici a profilo misto di larghezza diversa sull’asse anteriore e posteriore. Ad accentuare la larghezza della vettura è il passaggio senza soluzione di continuità dai fari alla griglia del radiatore. Il motivo Mercedes è di serie sulla copertura della griglia del radiatore.

Le superfici scolpite continuano a definire il design degli esterni, impreziositi da bordi modellati con precisione che accentuano le proporzioni e i passaruota muscolosi. Inoltre, raggiungono un equilibrio tra eleganza e potenza. La AMG Line è disponibile con pneumatici a profilo misto da 19 o 20 pollici e rivestimenti dei passaruota nel colore del veicolo.

Altre caratteristiche dell’aspetto sportivo e sicuro sono la carreggiata larga e i cerchi a filo nelle misure da 18 a 20 pollici. Molti dei cerchi disponibili presentano una finitura ad alta lucentezza con superfici bicolori. La loro aerodinamica è ottimizzata anche grazie alla loro forma speciale. Le luci posteriori in due parti con elementi di collegamento di colore nero e rosso scuro, chiuse in basso dal sottoparaurti cromato simulato, accentuano la larghezza del veicolo.

Dentro, lo schermo LCD ad alta risoluzione da 12,3 pollici (31,2 cm) di fronte al guidatore sembra fluttuare liberamente sopra il profilo alare e la superficie delle finiture. Il display centrale da 11,9 pollici (30,2 cm) si erge dalla console centrale e sembra fluttuare sopra la superficie delle finiture. Come il cruscotto, la superficie dello schermo è leggermente inclinata verso il conducente.