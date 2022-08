Nuova visual identity per Dacia a partire dal nuovo emblema Dacia Link

I modelli della Marca Dacia sono finalmente pronti ad adottare la nuovissima identità di Marca. Oltre ai cambiamenti a livello di design, la nuova identità riflette anche gli impegni assunti per il futuro, capitalizzando sui forti valori che hanno decretato il successo di Dacia. Le prime consegne sono previste a partire dal quarto trimestre 2022.

Forte simbolo della nuova visual identity della Marca, l’emblema Dacia Link si colloca al centro della calandra dei veicoli, i cui motivi sono stati rielaborati e resi bianchi. Composto da una D e una C stilizzate e unite come gli anelli di una catena, il nuovo emblema è, al tempo stesso, simbolo di robustezza e semplicità.

Anche da lontano, Dacia Link dà visibilità alla Marca e compare anche al centro delle ruote. Un altro cambiamento immediatamente visibile è il logo apposto al posteriore dei veicoli e sul volante. Le lettere, volutamente minimaliste, sono alleggerite per mantenere solo i tratti necessari per riconoscerle. Si aggiungono anche altre evoluzioni del design, come l’introduzione della tinta Grigio Megalite per le barre da tetto, gli ski anteriori e posteriori, ma anche i retrovisori esterni di Sandero, Stepway, Spring e Duster. Questo nuovo universo è in linea con i valori del brand – semplicità, robustezza, autenticità – in modo più deciso e moderno.

Questo sviluppo rappresenta un nuovo slancio per Dacia nel raggiungimento delle sue ambizioni. Un nuovo logo, nuovi colori, ma sempre la stessa essenzialità. Un cambiamento in contemporanea su tutta la gamma, che ci siamo fatti raccontare da David Durand, direttore del Design di Dacia, dall’evoluzione del brand, alle sue fonti d’ispirazione, arrivando a definire il futuro del design.