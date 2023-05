Nuova Renault Clio: la citycar diventa ancora più versatile

Sulle cresta dell’onda dal 1990, la Renault Clio beneficia di un restyling consistente . Il frontale della quinta generazione della citycar francese (16 milioni di unità vendute nel mondo) è stato completamente rivisitato: volumi scolpiti e linee tese, per un look moderno e dinamico. La calandra a scacchiera più ampia dà al veicolo un carattere più forte e sportivo. In più, l’effetto sfumato (dalle tinte scure del logo a quelle più chiare delle estremità) aggiunge profondità.

L’inedita firma luminosa, presente sui futuri veicoli della Casa, si integra in questo nuovo linguaggio stilistico facendo riferimento a due dei suoi tratti distintivi: precisione e tecnicità. Le luci diurne a LED verticali a forma di mezza losanga accentuano il carattere brioso del frontale. I finissimi fari anteriori, 100% LED fin dal primo livello di allestimento, comprendono fino a 5 moduli di fasci luminosi high-tech (contro i 3 precedenti), in grado di adattare automaticamente la distribuzione della luce tra abbaglianti e anabbaglianti.

Al centro della calandra, il logo Renault Nouvel’R, in cromo satinato spazzolato, ha una forma geometrica semplice, ma al tempo stesso molto significativa: il simbolo della marca si colloca fuori dal tempo. La simbiosi tra due losanghe che si incastrano per un effetto ottico crea una sensazione di movimento continuo.

Dietro, le prese d’aria aerodinamiche danno un’impressione visiva di maggiore ampiezza del posteriore, favorendo l’aderenza alla strada. I fari ora incorporano lenti trasparenti di cristallo. Lasciano trasparire l’interno conferendo un aspetto più moderno.

Sette le tinte di carrozzeria: Bianco Ghiaccio, Nero Etoilé, Grigio Scisto, Blu Iron, Rosso Passion, Orange Valencia e il nuovo colore Grigio Aviation a tre strati con look opaco ed effetto perlato. Invariate le misure, ossia poco più di 4 metri di lunghezza, quasi un metro e 90 di larghezza e oltre un metro e 40 di altezza.

All’interno, materiali ecosostenibili. La nuova Renault Clio utilizza (per i sedili, i pannelli delle porte e la plancia dell’allestimento Techno) un tessuto costituito per il 60% da fibre di origine biologica, a base di cellulosa di legno, denominato Tencel da Lenzing, l’azienda austriaca che lo produce. Queste fibre sono ricavate da una risorsa rinnovabile, il legno, e provengono da boschi semi-naturali gestiti in Europa, che crescono senza l’uso di concimi chimici né irrigazione artificiale.

La pelle a bordo è stata sostituita da un tessuto misto spalmato granulare (TEP) costituito da fibre di origine biologica e fibre di poliestere: richiedono meno acqua ed energia per la tintura rispetto alle fibre colorate con processi convenzionali.

Sistema multimediale Easy Link su tutti gli allestimenti, mentre il logo Nouvel’R fa mostra di sé sul volante. Due versioni compatibili wireless con Android Auto ed Apple CarPlay: con display da 7”; o da 9,3” e navigazione integrata (di serie nell’allestimento Esprit Alpine).

Sono 20 i dispositivi di assistenza alla guida. Come la telecamera a 360° e la frenata attiva di emergenza con rilevamento di ciclisti e pedoni. L’Highway and Traffic Jam Companion è uno dei dispositivi più importanti per garantire una guida senza stress e il massimo livello di sicurezza: abbina l’Adaptive Cruise Control dotato di funzione Stop & Go con l’assistenza al mantenimento nella corsia. Si tratta di una prestazione di guida autonoma di livello 2 che apporta un significativo aumento del comfort soprattutto in autostrada e in situazioni di traffico intenso.

Climatizzazione automatica, easy access system, caricabatterie a induzione per smartphone: queste e altre funzioni rendono la nuova Clio più versatile e piacevole da guidare e da vivere. Solo per fare un esempio che riguarda il sedile anteriore del passeggero: può essere regolato in altezza e, fin dalla versione Techno, c’è un bracciolo centrale. Bagagliaio con capienza di 391 litri, fra i migliori della categoria.

Motori: punta di diamante, il Tech full hybrid da 145 CV. Rendendo accessibile a tutti la possibilità di circolare in modalità elettrica in città, associa il piacere di guida con la riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2. Comprende anzitutto due motori elettrici: uno da 36 kW e uno starter ad alta tensione di tipo High-Voltage Starter Generator da 18 kW. Più un motore termico benzina 4 cilindri 1,6 litri da 69 kW (94 CV), associati al cambio intelligente multi-mode e con innesto a denti senza frizione (batteria da 1,2 kWh). La trasmissione ha 4 rapporti per il motore benzina e 2 rapporti per il motore elettrico principale. La motorizzazione E-Tech full hybrid offre, pertanto, fino a 14 combinazioni di funzionamento tra motore termico e motore elettrico, per un rendimento energetico ottimizzato.

I numeri? L’avviamento è sempre elettrico ed è possibile circolare in città fino all’80% del tempo in modalità 100% elettrica, con un risparmio sui consumi fino al 40% rispetto ai classici motori termici benzina in ciclo urbano. Emissioni di CO2 limitate, a partire da 93 grammi/km.

Disponibili poi altri propulsori: tranne che per il motore 1.0 SCe 65 CV, è prevista la modalità ECO che suggerisce i migliori comportamenti da adottare per viaggiare in efficienza. Il TCe 100 GPL è un tre cilindri turbo: quando i due serbatoi distinti sono pieni, il veicolo può contare su un’autonomia complessiva di oltre 1000 km. Mentre il turbo benzina da 3 cilindri ha una potenza di 90 CV. Invece, in città, il motore 1.0 SCe (aspirato a 3 cilindri) da 65 CV è la scelta perfetta. Specie per gli usi intensivi e le flotte aziendali, infine il diesel da 100 CV offre una guida parca nei consumi.

Inoltre, debutta sulla Clio l’allestimento Esprit Alpine. Stampata a caldo e con un effetto sfumato che va dal colore più scuro al centro alla cromatura lucida delle estremità, la nuova calandra conferisce al veicolo forza e profondità. È attraversata da una linea orizzontale in nero lucido che si prolunga fino ai fari. Anche il logo è stato rielaborato, con una versione specifica Ice Black in alluminio spazzolato per far risaltare la tecnicità del veicolo. Il badge specifico Esprit Alpine è incorporato nei parafanghi anteriori. La lama anteriore di colore grigio scisto opaco ricorda le auto da corsa: caratterizza anche i profili laterali della parte inferiore delle porte e il diffusore specifico. Mentre le prese d’aria aerodinamiche strutturanti del paraurti danno un’impressione visiva di maggiore ampiezza al posteriore. VAI AL LISTINO RENAULT