L’abbiamo vista al suo debutto e ci siamo subito innamorati di lei. Tanti i punti di forza. Oggi la conosciamo meglio insieme in tutta la sua originalità dal Design alla tecnologia, dalla sportività lussuosa alle prestazioni di un motore innovativo e sorprendente: nuova Range Rover Sport.

Partiamo dall’aspetto visivo, il design.

Le proporzioni in equilibrio: la distribuzione dei volumi e le superfici tese comunicano potenza, prestazioni e agilità. Il Profilo è inconfondibile: i principi di design minimalista amplificano la caratteristica linea del tetto spiovente della Range Rover Sport, così come la linea di cintura rialzata e gli sbalzi ridotti.

La tecnologia dietro il design: giunti del tetto saldati al laser, finitura nascosta del binario sulla linea di cintura, vetri a filo e maniglie delle porte a scomparsa che accentuano la modernità di questa nuova Range Rover in versione Sport

I Dettagli sono stealth: cioè illuminazione a LED sottile e dal design complesso perfettamente integrata nel design della griglia anteriore a sottolinearne la sportività.

L’abitacolo: entriamo dentro alla nuova Range Rover Sport e troviamo il design degli interni frutto di una particolare tecnologia innovativa. Il risultato? Una sensazione simile a quella che si ha nel cockpit di un aereo.

Ed infine i materiali tecnici: l’interior design minimalista presenta tessuti UltrafabricsTM leggeri di nuova generazione per creare un ambiente moderno e raffinato.

Se La Nuova Range Rover Sport definisce il lusso sportivo da 17 anni, diventando una vera icona con un dinamismo di evoluzione senza precedenti nel segmento dei SUV di lusso, le alte prestazioni e la connessione integrale sono di certo parte degli ingredienti di questo successo.

Vediamo insieme il perché:

Lei è Sempre connessa: l’Advanced Electrical Vehicle Architecture (Eva 2.0) consente una suite di tecnologie innovative per un ambiente di guida migliorato e una comodità di prima classe.

Il Display è intuitivo: il Touchscreen di Pivi Pro da13.1 pollici, curvo, con i comandi tattili è al centro della scena nell’abitacolo di stile aeronautico, accanto all’ Interactive Driver Display da 13,7 pollici.

Connessa si ma anche sempre aggiornata: due eSIM1 integrate consentono di ricevere gli aggiornamenti software ovunque, garantendo che la nuova Range Rover Sport migliori man mano che la tecnologia matura.

La Connessione avanzata: Wireless Apple CarPlay® e Wireless Android Auto™ consentono ai conducenti di sincronizzare l’infotainment con il proprio smartphone in modo semplice e veloce2. Il Baidu CarLife è disponibile in Cina.

In più il comodo wireless: il caricabatterie wireless da 15 W sotto il touchscreen centrale può ospitare anche gli smartphone più grandi.

Vuoi fare a meno di Amazon Alexa Integrata3: la potente assistente virtuale integrata riconosce istruzioni e richieste verbali complesse, riducendo al minimo le distrazioni per una maggiore concentrazione durante la guida.

Tmall Genie disponibile in Cina.

Ma la chicca è lei…“Hey Land Rover”: l’assistente vocale avanzato basato su cloud offre ai conducenti il controllo di numerose funzioni in auto, in un massimo di 31 lingue utilizzando un parlato naturale e reattivo.

App integrate: la riproduzione da casa all’auto fornita dall’app Spotify integrata consente di ascoltare la musica e i podcast preferiti senza connessione allo smartphone.

LED digitali: i fari Digital LED ad alte prestazioni con luci diurne Signature, Image Projection e Predictive Front Lighting migliorano la visibilità grazie alla tecnologia “ad otturatore”, ad azione rapida, che riduce l’abbagliamento.

ADAS: le tecnologie ADAS intelligenti alleggeriscono il lavoro del conducente e migliorano la comodità, con Remote Park Assist che consente di parcheggiare l’auto rimanendo all’esterno del veicolo.

La Nuova Range Rover Sport è alla terza generazione. Il modello storico si pone oggi con raffinatezze mai viste prima, e che di fatto ridefiniscono ancora una volta il concetto di lusso sportivo.

Le performance: la nuova Range Rover Sport offre un’ampia gamma di diverse dinamiche di guida grazie al sistema Integrated Chassis Control di Land Rover che garantisce stabilità e maneggevolezza record.

L’equilibrio: le sospensioni pneumatiche elettroniche dinamiche – anteprima Range Rover – e gli ammortizzatori attivi rendono possibili nuovi standard di agilità, controllo e stabilità. Per un’esperienza di guida più personalizzabile e reattiva su strada e fuori.

La dinamica: il nuovo Stormer Handling Pack1 mette a fuoco ogni tipo di guida e definisce lo standard per i SUV ad alte prestazioni con una suite completa di funzioni avanzate di controllo della scocca.

La reattività: le quattro ruote sterzanti offrono un’agilità eccezionale, con una maggiore stabilità alle alte velocità e una maggiore manovrabilità alle basse velocità, per la massima sicurezza in ogni condizione.

L’agilità: il sistema Dynamic Response Pro usa una potente tecnologia elettronica di controllo attivo del rollio per aumentare il coinvolgimento della guida e il comfort dei passeggeri.

La configurabilità: i conducenti possono personalizzare la nuova Range Rover Sport in base alle loro preferenze, con i sistemi Configurable Dynamics e Configurable Terrain Response.

L’Off-road: il nuovo Adaptive Off-Road Cruise Control mantiene comfort e compostezza rispondendo alla conformazione del terreno per un avanzamento costante e stabile in tutte le condizioni.

E il Terrain Response 2: l’ultima versione dell’avanzata tecnologia all-terrain di Land Rover assicura che la nuova Range Rover Sport sia a suo agio sia in fuoristrada che sull’asfalto.

La nuova Range Rover Sport è il Suv più sportivo mai prodotto dalla casa inglese e riesce a offrire nuovi livelli di coinvolgimento nella guida, il tutto con la consueta raffinatezza Range Rover grazie anche alla sua capacità di essere potente, elettrificata, efficiente.

Elettrizzante: la gamma di propulsori potente, raffinata, efficiente, comprende una coppia di ibridi plug in ad autonomia estesa e motori diesel mild-hybrid.

Autonomia estesa: gli ibridi elettrici avanzati P510e e P440e sono in grado di percorrere fino a 113 km di guida puramente elettrica, con emissioni complessive di CO2 da 18g/km1.

Ricarica rapida: la nuova Range Rover Sport è in grado di ricaricare rapidamente la batteria in corrente continua fino all’80% in meno di un’ora o dallo 0 al 100% da un caricabatterie domestico CA da 7 kW in appena cinque ore1.

Grande reattività: il nuovo V8 da 530 CV offre prestazioni e caratteristiche sportive con 750 Nm di coppia e uno 0-100 km/h coperto in soli 4,5 secondi, il tutto con una maggiore efficienza.

100% electric: la gamma del SUV ad alte prestazioni di lusso includerà un modello completamente elettrico nel 2024, insieme alla Nuova Range Rover, come secondo modello puramente elettrico di Land Rover.

Tutti i propulsori della nuova Range Rover Sport utilizzano un cambio automatico ZF a otto rapporti e scatola di riduzione a due gamme di velocità, collegato al sistema di trazione integrale intelligente di Land Rover, che gestisce senza problemi la distribuzione della potenza per un’esperienza di guida più coinvolgente in tutte le condizioni: dalle manovre del fuoristrada più impegnativo con la gamma bassa delle marce, alla guida più sportiva su asfalto nella modalità di guida Dynamic.

Un vero e proprio gioiello a quattro ruote…ci è piaciuto tanto entrare nei dettagli di questa nuova evoluzione della Range Rover Sport e ci è davvero venuta voglia di provarla su strada…e a voi?