Nuova Opel Corsa, la sesta generazione arriva in Italia: il prezzo

Opel Corsa, dopo 37 anni dalla nascita del primo modello, è ancora una vettura molto amata dal pubblico e dall’inizio di quest’anno abbiamo parlato parecchie volte della sesta generazione, che arriva anche nell’inedito modello elettrico.

Si tratta della prima auto del brand prodotta dal gruppo francese e sviluppata sulla stessa piattaforma di Peugeot 208 e DS 3 Crossback, la Common Modular Platform. Come queste macchine, anche Opel Corsa offre una gamma che spazia dai motori termici all’elettrico, l’auto a zero emissioni arriverà sul mercato la prossima primavera.

L’auto è stata alleggerita di molto e monta un motore 1.2 a tre cilindri alimentato a benzina con tre differenti varianti di potenza, da 75, 101 e 131 cavalli. Opel Corsa viene offerta sul mercato anche con il motore turbodiesel 1.5 con cambio manuale a sei marce o automatica a otto rapporti, con una potenza di 102 cavalli.

Per quanto riguarda l’unica versione elettrica della Opel Corsa invece la motorizzazione è a zero emissioni e produce 136 cavalli di potenza, grazie alle batterie che si trovano sotto il pianale e che offrono 330 km di autonomia. La gamma che verrà lanciata sul mercato italiano prevede tre versioni differenti, quella di partenza è la Edition, si passa poi alla Elegance, più raffinata, con le luci ambiente a Led anteriori e posteriori e i dettagli esterni cromati, infine la Casa propone anche la GS Line, allo stesso prezzo della Elegance tra l’altro, ma con un carattere più sportivo grazie al terminale di scarico cromato, al soffitto nero, ai sedili sportivi con cuciture rosse, alle cornici dei finestrini in nero lucido e alla pedaliera in alluminio.

Molto ampia anche la disponibilità dei nuovi sistemi di assistenza alla guida e sicurezza di ultima generazione, come ad esempio il rilevatore della stanchezza del conducente, il mantenimento di corsia, la frenata automatica di emergenza con il riconoscimento dei pedoni o ancora il sistema di riconoscimento dei segnali stradali. Abbinati al Cruise Control adattivo ci sono anche i sistemi anti-tamponamento e anti-investimento più evoluti, che oltre ai pedoni riconoscono anche i ciclisti e si attivano anche al buio. Il prezzo di partenza della nuova Opel Corsa, da listino, è di 15.500 euro (disponibile solo nella versione a 5 porte) e arriva fino a 33.000 euro.