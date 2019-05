Nuova Opel Corsa, dopo i test arriva la sesta generazione

editato in: da

Arriva la nuova Opel Corsa: l’ultima generazione dell’utilitaria della Casa tedesca è già stata provata su strada.

Il marchio di Rüsselsheim am Main si appresta a togliere il velo alla sesta generazione della Opel Corsa. Il lancio è previsto per l’inizio dell’estate. Il nuovo modello è stato realizzato attraverso metodi di sviluppo virtuali all’avanguardia. E proprio in questi giorni, si stanno portando a termine gli ultimi giri di prova sia su pista che su strada.

Gli ingegneri di Opel hanno la possibilità di testare, migliorare e verificare ogni dettaglio a livello pratico. I mesi scorsi sono stati fondamentali per la fase di sviluppo. A gennaio, gli esperti responsabili di telaio, propulsione, elettronica e illuminazione hanno sfruttato l’inverno polare della Lapponia svedese per provare la vettura su laghi ghiacciati e strade completamente innevate.

I test, come da tradizione ormai, sono avvenuti a circa 40 chilometri a sud del circolo polare artico. Al termine dei giri con le auto camuffate, sono stati approvati il programma elettronico di stabilità, il controllo di trazione e il sistema anti bloccaggio, fondamentale sui terreni accidentati e con temperature estreme.

A Dudenhofen, inoltre, Opel ha effettuato testa ad alta velocità attraverso la curva parabolica nel centro di collaudo vicino alla sede principale di Rüsselsheim am Main. Il laboratorio EMC di proprietà dell’azienda, invece, ha fatto da teatro ai test elettronici. Qui il team di ingeneri si è occupato di controllare come l’elettronica del veicolo reagisce in caso di possibili interferenze elettromagnetiche.

La nuova Opel Corsa si annuncia già come un’utilitaria scattante ed efficiente. In virtù della tecnologia di costruzione leggera, il peso dell’utilitaria tedesca è stato ridotto di circa il dieci percento rispetto ai modelli precedenti. Telaio super convincente grazie all’equilibrio raggiunto tra sportività e comfort, tipico di Opel e di Corsa, un modello che nel corso di cinque generazioni, è riuscito a vendere 13,6 milioni di esemplari dal 1982 ad oggi.

Il lancio della nuova Opel Corsa, il modello arrivato alla sua sesta generazione, è previsto per l’inizio della prossima estate, quando ci sarà l’inaugurazione delle vendite. La Corsa sarà disponibile, per la prima volta, anche in una variante puramente elettrica.