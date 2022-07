Nuova Opel Astra Sports Tourer: la station wagon di successo e tradizione

Circa 25 milioni di Opel Kadett e Opel Astra vendute – 5,8 milioni delle quali in versione station wagon – costituiscono un risultato impressionante e un’impresa notevole. Allineate l’una dietro l’altra, tutte le compatte Opel costruite finora supererebbero il limite magico dei 100.000 chilometri per creare una colonna di automobili lunga due volte e mezzo l’equatore. Le compatte Opel hanno reso possibile la mobilità per molte persone, in particolare in momenti difficili dal punto di vista economico.

Con le ultime generazioni, Opel ha inoltre contribuito in modo decisivo alla diffusione di tecnologie e innovazioni mutuate da segmenti superiori, che sono diventate accessibili per un pubblico molto più vasto. La nuovissima Opel Astra Sports Tourer segna l’inizio di una nuova epoca nella storia delle station wagon compatte Opel, è infatti la prima station wagon del marchio tedesco ad avere l’Opel Vizor, il nuovo volto del marchio, e il posto guida digitale Pure Panel, oltre all’elegante finitura bicolore in opzione. Con essa prosegue inoltre l’offensiva elettrica Opel. La nuova Opel Astra Sports Tourer è la prima a essere elettrificata, già dall’inizio degli ordini in versione plug-in hybrid e il prossimo anno anche nella versione elettrica a batteria.

Una serie infinita di tecnologie innovative

I nuovissimi fari anteriori Intelli-Lux LED Pixel con 168 elementi LED

Sempre avanti con il sistema Intelli-Drive 1.0, il cruise control attivo e la funzione Stop & Go

Visibilità completa con lo Head Up Display e il sistema Intelli-Vision con visione a 360°

Sedili ergonomici certificati da AGR, anche in pelle Nappa o Alcantara

Il pratico sistema “Keyless Open & Start” e il portellone ad apertura automatica

Per la prima volta in versione Plug-In Hybrid ed elettrica a batteria

Piacere di guida responsabile: le versioni plug-in hybrid top di gamma a due livelli di potenza

Zero emissioni: la station wagon anche in versione elettrica a batteria dal 2023

Motorizzazioni alternative: gli efficienti motori benzina e diesel completano la gamma

La nuova gamma di Opel Astra Sports Tourer ha qualcosa per tutti dal punto di vista delle possibilità di trazione. Si potrà scegliere tra una motorizzazione puramente elettrica, plug-in hybrid o il classico motore a combustione interna. La gamma delle potenze va da 81 kW/110 CV dei motori termici a 133 kW/180 CV attualmente e in futuro a 165 kW/225 CV di potenza massima di sistema (consumo di carburante nel ciclo misto WLTP: 5,9-1,1 l/100 km, emissioni di CO 2 pari a 133-25 g/km) – a garanzia di prestazioni superiori. Le versioni benzina e diesel sono dotate di cambio manuale a sei rapporti; il cambio automatico a otto rapporti e disponibile per le versioni più potenti.

Ordinabile a partire da 26.650 euro