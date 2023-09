Mazda CX-30 si presenta con una motorizzazione e-Skyactiv X da 186 CV e il cambio automatico e promette un’esperienza di guida senza pari. Esploriamo insieme le caratteristiche distintive di questa versione Exclusive, che unisce prestazioni eccezionali a un design decisamente seducente.

Mazda è da tempo un punto di riferimento nell’industria automobilistica grazie al suo impegno costante nell’offrire veicoli che uniscono performance di alto livello a design innovativo. La Mazda CX-30 2022 ne è un esempio lampante, un mix affascinante di potenza, comfort e stile.

Potenza e Performance

Il cuore pulsante della Mazda CX-30 2022 Exclusive è il suo motore e-Skyactiv X da 2.0 litri, capace di erogare una potenza impressionante di 186 CV. Questo motore all’avanguardia combina il meglio dei motori a benzina e diesel, garantendo una risposta pronta e una notevole efficienza nei consumi. La combinazione di questo motore con il cambio automatico a sei rapporti assicura una guida fluida e coinvolgente, adatta sia al traffico cittadino che alle lunghe percorrenze autostradali.

Design Raffinato

La CX-30 2022 Exclusive si distingue per il suo design elegante e contemporaneo. L’allestimento con Leather Pack White conferisce un tocco di lusso all’interno dell’abitacolo, offrendo comfort e stile ineguagliabili. L’esterno, verniciato con la sofisticata vernice metallizzata Premium Soul Red Crystal, è un vero spettacolo per gli occhi. Profilo dinamico – linee fluide che catturano l’attenzione.

Tecnologia all’Avanguardia

Dotata di un sistema di infotainment avanzato, che include un display più ampio e funzionalità potenziate. Il Mazda Connect è stato aggiornato per offrire una migliore connettività e una maggiore facilità d’uso. Inoltre, le funzionalità avanzate per lo smartphone consentono agli utenti di rimanere connessi e informati anche durante la guida.

Assistenza alla Guida Migliorata

La sicurezza è una priorità per Mazda, e la CX-30 è dotata di sistemi di assistenza alla guida ancora più migliorati. Questi includono tecnologie di frenata automatica d’emergenza, avviso di uscita dalla corsia, controllo automatico dell’accelerazione e altro ancora. Questi sistemi lavorano sinergicamente per garantire una guida più sicura e tranquilla, sia in città che in autostrada.

Conclusioni

La Mazda CX-30 2022 Exclusive rappresenta un passo avanti nell’innovazione automobilistica, combinando potenza, stile e tecnologia in un pacchetto straordinario. Con la motorizzazione e-Skyactiv X da 186 CV, il cambio automatico e una serie di caratteristiche di lusso e sicurezza, questa vettura è destinata a lasciare un’impronta duratura nel mondo delle auto di fascia alta. Se sei alla ricerca di un’esperienza di guida entusiasmante e confortevole, la Mazda CX-30 2022 Exclusive potrebbe essere la scelta perfetta per te. Il prezzo della versione EXCLUSIVE è di € 38.370,00 ;Con il cambio automatico e la nostra vernice metallizzata Premium Soul Red Crystal, il prezzo di questo allestimento è di e 41.620,00.