La nuova Jeep Grand Cherokee arriva in Europa in versione Plug-in Hybrid

L’efficienza si unisce con le leggendarie capacità 4×4. Il SUV di lusso del marchio più americano del Gruppo Stellantis sviluppa 380 CV di potenza combinata e 637 Nm di coppia e offre sino a 51 km di autonomia elettrica in ambito urbano oltre a tre soluzioni: hybrid, electric and e-save. E un’autonomia di guida combinata fino a 700 km. Nessun compromesso quindi sulle performance con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi.

La Grand Cherokee 4xe è equipaggiata con un pacco batterie da 400 volt e 17 kWh. Si trova insieme ai dispositivi di controllo nella parte inferiore del veicolo, imballato sotto il pavimento e al sicuro grazie ad una serie di piastre di protezione. La presa per la ricarica è protetta da un coperchio con sistema di apertura e chiusura a pressione ed è situata lateralmente sulla sinistra del paraurti, consentendo il parcheggio “di muso” di fronte alla colonnina per semplificare le operazioni di ricarica. Per avere sempre sotto controllo lo stato di ricarica delle batterie, spicca in alto sulla plancia l’indicatore di stato della ricarica a LED.

Il motore turbocompresso I-4 da 2,0 litri appartiene alla famiglia di motori Global Medium Engine del Gruppo Stellantis. Si tratta di un avanzato propulsore benzina a iniezione diretta dotato di turbocompressore Twin Scroll a inerzia ridotta montato direttamente sulla testata. L’efficienza è migliorata grazie all’uso del servosterzo elettrico e di un compressore dell’aria condizionata azionato elettricamente, rimuovendo questi carichi dal motore.

Il sistema prevede tre modalità di funzionamento, denominate E Selec, selezionabili attraverso gli appositi pulsanti sulla plancia, alla sinistra del volante. Uno, Hybrid: combina la coppia erogata dal motore elettrico a quella del motore termico. Due, Electric: il propulsore sfrutta l’energia elettrica a zero emissioni. Tre, eSave: questa modalità dà la priorità al motore a benzina, risparmiando la batteria per utilizzi successivi.

La quinta generazione del SUV più premiato di sempre presenta un’architettura totalmente rinnovata, un nuovo design degli interni e degli esterni, tecnologie all’avanguardia incluso il sistema Uconnect 5 con display digitale da 10” e livelli superiori di lusso e raffinatezza.

I cerchi in lega leggera, dalla finitura lucida, misurano 21” ed esaltano la carreggiata più ampia, e il tetto nero lucido effetto “diamond” a contrasto con la carrozzeria ne definisce la linea ribassata ed enfatizza gli spoiler posteriori sul montante verticale.

I sedili del conducente e del passeggero sono regolabili elettricamente in 16 posizioni, dotati di supporto lombare e funzione memory, e offrono anche la funzione massaggio integrata nello schienale. Anche il divano posteriore è riscaldabile e ventilato. La gamma include l’allestimento Summit Reserve con interni in pelle Palermo e vero legno, il sistema audio McIntosh da 950 watt e 19 altoparlanti.

La Exclusive Launch Edition offre di serie il nuovo sistema per la guida autonoma di livello 2 (L2)Highway Assist System, con il quale si mantengono comunque mani sul volante e occhi su strada, il nuovo Head-up Display (HUD) a colori da 10 pollici sul parabrezza, un esclusivo schermo per il passeggero anteriore per la navigazione, la visualizzazione delle immagini della telecamera e l’intrattenimento e il nuovo specchietto posteriore digitale.

La Jeep Grand Cherokee 4xe Exclusive Launch Edition è il modello più connesso di sempre grazie a Uconnect 5, con quattro display digitali da 10 pollici. Il sistema offre un toolkit integrato e completo per gestire e rendere l’esperienza di mobilità estremamente intuitiva grazie alla suite di servizi.

Disponibile nella dedicata configurazione full optional, Exclusive Launch Edition, che include una ricca dotazione di serie con accessori tecnologici e sistemi di ausilio alla guida, easyWallbox per una più efficiente ricarica domestica, cavo Mode 3 per la ricarica pubblica con avvolgitore dedicato, e lo specifico pacchetto di lancio comprendente, il telo coprivettura 4xe indoor, l’estensione della garanzia veicolo di un anno, per un totale di tre.

Il prezzo di listino? 96.000 euro. In promozione, con anticipo, rate mensili e Valore futuro garantito, così da scegliere a fine rateazione fra tre strade: sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la rata finale residua o rifinanziandola, oppure restituirla.