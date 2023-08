Nuova ID.3: la rivoluzione elettrica accessibile

Volkswagen, il rinomato marchio automobilistico, continua a guidare la rivoluzione della mobilità sostenibile con un’offerta irresistibile per il suo ultimo gioiello elettrico. La Nuova ID.3 Pro Performance è ora disponibile a soli 199 Euro al mese grazie agli Ecoincentivi statali, rendendo l’auto elettrica accessibile a un pubblico più ampio che desidera abbracciare il futuro con stile. Con un anticipo di 4.900 Euro, i guidatori possono immergersi nell’esperienza di guida elettrica senza alcuna preoccupazione finanziaria.

L’attesa è finita per gli amanti dell’ambiente e dell’innovazione. La Nuova ID.3 Pro Performance è un passo avanti audace e concreto verso una mobilità a zero emissioni. Questa compatta elettrica offre non solo un’esperienza di guida ecologica, ma anche un design rivoluzionario, interni avanzati e una tecnologia all’avanguardia.

Un’evoluzione completa è ciò che definisce la Nuova ID.3 Pro Performance, a due anni e mezzo dal lancio della sua prima generazione. Questo aggiornamento comprende una serie di miglioramenti sia all’esterno che all’interno. Il design esterno è stato affinato nei minimi dettagli, regalando all’auto una presenza magnetica sulla strada. Gli interni non sono da meno, con finiture di qualità superiore e un’impostazione interna che abbraccia il concetto di sostenibilità. L’abitacolo è caratterizzato da materiali riciclati di alta qualità e completamente privi di componenti di origine animale, rappresentando un impegno tangibile verso uno stile di vita più ecologico.

Una delle caratteristiche più allettanti della Nuova ID.3 è la gamma Ultra Slim, un’opzione di personalizzazione che permette ai clienti di creare l’auto dei loro sogni. Con diverse opzioni di pacchetti di accessori identificati per funzione, ogni ID.3 può essere adattata alle esigenze individuali. Questa flessibilità conferisce un senso di coinvolgimento nella creazione del proprio veicolo, rendendolo un’estensione autentica della personalità del guidatore.

E non finisce qui. Volkswagen ha sviluppato una formula finanziaria innovativa chiamata Progetto Valore Volkswagen (PVV) ed Ecobonus, che rende la Nuova ID.3 ancora più accessibile. Con 23 rate mensili da 199 Euro e un anticipo di 4.900 Euro, la Nuova ID.3 Pro Performance può essere tua. Questa offerta non solo riflette l’impegno di Volkswagen nel rendere la mobilità elettrica conveniente, ma dimostra anche l’impegno a guidare il cambiamento verso una società più sostenibile.

Per coloro che preferiscono una formula “tutto compreso”, Volkswagen ha pensato a tutto. I SUV elettrici ID.4 Pro Performance e ID.5 Pro Performance sono ora disponibili con un anticipo contenuto e un canone mensile di soli 399 Euro al mese attraverso il Noleggio Volkswagen. Questa offerta completa include anche una serie di servizi aggiuntivi, come l’assicurazione, la manutenzione e il soccorso stradale, garantendo una tranquillità totale durante l’esperienza di guida.

Con la Nuova ID.3 e le sue opzioni di personalizzazione, l’innovazione elettrica di Volkswagen sta diventando una realtà tangibile per sempre più persone. Questo passo audace verso il futuro rappresenta un impegno tangibile nel plasmare un mondo più pulito e sostenibile attraverso la mobilità elettrica accessibile.