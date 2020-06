La nuova Honda Jazz arriva nelle concessionarie

editato in: da

Honda presenta le nuove Jazz e Jazz Crosstar, due auto in grado di offrire al cliente un’esperienza di guida piacevole grazie all’efficienza e alla brillantezza della tecnologia ibrida e:HEV. La nuova generazione dell’auto di successo fa parte della nuova gamma green e:TECHNOLOGY di Honda.

Da oggi Jazz è equipaggiata con la tecnologia e:HEV a due motori; si tratta del primo dei sei modelli elettrificati che il brand prevede di lanciare in Europa entro il 2022. La nuova Honda Jazz è stata progettata e realizzata per un grande obiettivo, ovvero riuscire a offrire al cliente elevate prestazioni ed eccezionale efficienza, oltre ad un comfort a bordo e livelli di spazio premium.

Honda ha voluto rivoluzionare l’essenza della sua city car compatta, concentrandosi sulla nuova filosofia di design basata sul concetto giapponese che mira a perfezionare gli oggetti di uso quotidiano rendendoli sempre più ergonomicamente soddisfacenti. In quest’ottica infatti Takeki Tanaka, Large Project Leader di Jazz, ha spiegato: “Abbiamo sviluppato quest’auto come un oggetto capace di rendere più ricca la vita di chi quotidianamente la usa”.

La vettura di grande successo per la Casa mantiene lo stesso tratto stilistico delle generazioni passate che tutti conosciamo, rimanendo quindi immediatamente riconoscibile. In più vediamo l’aggiunta di nuovo fascino al comfort e alla versatilità di Honda Jazz.

Gli ingegneri del marchio hanno lavorato con il Team di design alla realizzazione della nuova generazione di Jazz, protagonista del processo di elettrificazione, per fare in modo che l’auto conservasse le caratteristiche che l’hanno resa uno dei modelli più apprezzati nel mondo. Da questa cooperazione virtuosa è nata anche la nuova fortissima soluzione che consente di integrare i componenti del propulsore ibrido direttamente all’interno del telaio e del vano motore, recuperando spazio nell’abitacolo.

Nuova Honda Jazz offre al cliente un sistema ibrido sviluppato ad hoc per l’auto di ultima generazione, il grande obiettivo della Casa è garantire un’esperienza di guida brillante. Il sistema è composto da due potenti motori elettrici compatti, un motore a benzina i-VTEC DOHC da 1.5 litri, una batteria agli ioni di litio e un’innovativa trasmissione a rapporto fisso.

Guidatore e passeggeri a bordo dell’auto possono restare sempre connessi grazie alla tecnologia a bordo e all’Infotainment intuitivo di ultima generazione, che comprende l’app My Honda+ e l’Assistente Personale Honda. L’intera gamma Jazz offre una serie di funzioni di sicurezza attiva e assistenza alla guida completa e avanzata, Honda ha sviluppato il meglio della tecnologia, per rendere ogni viaggio piacevole, tranquillo e più sicuro.

Non dimentichiamo che il brand lancia anche l’inedita versione Crosstar, con un look molto più vicino a quello dei suv, tra i mezzi più venduti oggi sul mercato auto, per tutti gli amanti dello stile di vita sportivo e attivo. Anche questa variante è disponibile con la motorizzazione ibrida e con le stesse dotazioni interne della versione standard.

La Crosstar gode di un’altezza da terra maggiore, ha un disegno differente della griglia anteriore, è dotata di mancorrenti sul tetto, protezioni laterali di colore nero e di tessuti impermeabili all’interno. Questa variante di Honda Jazz presenta anche cerchi in lega specifici, con un particolare disegno circolare che amplifica la sensazione di stabilità dell’auto e dona al telaio una maggiore percezione di robustezza. Nella presentazione ufficiale di alcuni mesi fa avevamo già parlato di tutte le caratteristiche specifiche e dei prezzi della nuova Honda Jazz, pronta per il lancio.