Nuova DS7: la prova su strada della crossover francese

Raffinatezza: è questa la prima parola da associare alla DS 7, crossover francese nata nel 2017 e rivista nel 2022. Eleganza che si nota anzitutto sul frontale, grazie alla calandra grande e al paraurti dal design levigato. I fari dispongono della tecnologia Pixel Led Vision 3.0, direzionato in relazione alle curve e alle condizioni del traffico). Ricercate le luci di posizione, con quattro elementi luminosi verticali a 33 led.

Interni

Interni curatissimi, con materiali di qualità, mentre cruscotto e pannelli hanno rivestimenti con effetto drappeggiato. Piacevole al tatto il volante in pelle pieno fiore. Ma a spiccare è l’infotainment con Iris System: interfaccia che si visualizza su uno schermo di 12 pollici.

Tecnologia

Tecnologia a piene mani, che aiuta parecchio alla guida. In funzione dell’allestimento, si hanno due telecamere anti colpo di sonno. La prima controlla il comportamento dell’auto nell’ambiente circostante; la seconda, posizionata di fronte al conducente, diagnostica la posizione dello sguardo, il movimento del viso e delle palpebre, che si traduce nel livello di sonnolenza e di attenzione.

In più, c’è il visore notturno che rileva pedoni e ciclisti lungo la strada mostrandoli nel cruscotto digitale. Prezioso il sistema di parcheggio automatico. Per chi viaggia su strade dissestate, utile l’occhio elettronico che riprende il fondo stradale: passa le immagini a una centralina che adatta la risposta degli ammortizzatori a buche, tombini, asfalto rovinato.

Motori