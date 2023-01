Nuova DS3: l’arte della raffinatezza

Punto di riferimento nel suo segmento in termini di design, tecnologia ed elettrificazione, DS 3 CROSSBACK diventa NUOVA DS 3. Caratterizzata da un nuovo frontale più dinamico, una gamma colori rinnovata e accattivante, l’arrivo di nuove tecnologie e un nuovo abbinamento motore/batteria elettrica per la sua versione 100% elettrica, Nuova DS 3 si distingue davvero dalla concorrenza.

Nuovo volto, posteriore raffinato e colori esclusivi

Nuova DS 3 mostra la sua audacia con una forma unica. Il suo design costituisce un equilibrio tra linee e volume. Gli sviluppi più evidenti sono nella parte anteriore. Danno un nuovo dinamismo e sensazione di solidità pur mantenendo il massimo dell’eleganza.

Il linguaggio di Design del resto della gamma DS Automobiles è visibile grazie ad una griglia ridisegnata, più ampia e arricchita con punte in nero lucido o cromato a diamante a seconda del modello. Le distintive DS WINGS sono state ottimizzate per unire sottilmente la griglia e i fari. I nuovi proiettori a LED – di serie su tutta la gamma – introducono un design più dinamico e conferiscono a Nuova DS 3 un aspetto più nitido con tre moduli caratteristici enfatizzati con cromo satinato. Come optional sono disponibili anche i DS MATRIX LED VISION, con controllo intelligente e abbaglianti automatici per il massimo comfort e sicurezza. Le nuove luci di marcia diurna presentano due linee LED disposte verticalmente su entrambi i lati del frontale per una firma distintiva e più ampia, coerente con il più recente linguaggio di design DS Automobiles.

Il nuovo spoiler e la griglia sono stati completamente ridisegnati per ottimizzare le prestazioni aerodinamiche della vettura. I profili alari che incorniciano la griglia di aspirazione dell’aria inferiore dimostrano questa nuova efficienza. La cura dei dettagli è trasmessa anche sulla finitura dei badge posizionati sulla calandra e sul cofano con l’aggiunta di un inserto in rilievo Clous de Paris e una varietà di colori a seconda del modello. Il profilo mantiene le sue firme distintive, bilanciando il design audace e la competenza tecnica con la caratteristica pinna di squalo di DS 3, le maniglie delle portiere a filo e le guarnizioni esterne invisibili dei finestrini. La parte posteriore è stata perfezionata: le luci e il portellone posteriore sono enfatizzati con gusto da una striscia nera laccata. La firma “DS AUTOMOBILES” è ottenuta attraverso una tecnologia unica, le lettere in acciaio inossidabile lucido vengono divise e incastonate una ad una nel rivestimento.

Interno ispirato ai più grandi nomi del lusso francese

Guidato da un modello di design unico, il team DS Automobiles sta introducendo una notevole esperienza che viene replicata in ciascuna delle sue creazioni. Nuova DS 3 trae ispirazione dall’esperienza francese nel lusso per dare vita a un’atmosfera esclusiva. I materiali sono scelti con l’obiettivo di offrire una finitura caratterizzata da eccellenza, innovazione e sostenibilità. Le pelli, in particolare la tappezzeria in pelle Nappa con la finitura in Art Leather trattata, l’Alcantara, dettagli come le cuciture “point-perle” o gli inserti in rilievo Clous de Paris mostrano l’unicità degli abitacoli di DS Automobiles. L’attenzione al dettaglio, radicata nel DNA del brand, si trova all’interno alla NUOVA DS 3 e rappresenta una differenza sostanziale. La posizione di guida è stata modificata con l’adozione di un nuovo volante, che combina i controlli degli ausili di guida e i pulsanti dell’infotainment, con le levette del cambio per il cambio automatico. Un nuovo schermo centrale ad alta definizione di 10.3 pollici è di serie, con il nuovo sistema di infotainment DS IRIS SYSTEM integrato.

Nuova DS 3 è elettrica, benzina e diesel

DS Automobiles, il marchio multi-energy con le più basse emissioni di CO2 in Europa dal 2020, propone NUOVA DS 3 con tre diversi tipi di trasmissione: elettrica, benzina e diesel. Con due titoli per squadre e piloti in Formula E e il record di vittorie, pole position e podi con la seconda generazione di monoposto, DS Automobiles trae vantaggio dai suoi eccellenti risultati nelle competizioni per introdurre la nuova tecnologia elettrica.

I prezzi

La nuova gamma DS 3 adotta il principio iniziato da Nuovo DS 7 e la nuova versione OPERA diventa la più esclusiva. I livelli di allestimento sono stati ripensati, consentendo una scalata più fluida della gamma. Il numero di opzioni è stato ridotto, grazie a un nuovo equipaggiamento o alla creazione di pacchetti di opzioni per facilitare la comprensione da parte dei clienti. I prezzi della NUOVA DS 3 partono da 28.050 euro con PureTech 100 con cambio manuale nell’allestimento BASTILLE BUSINESS.