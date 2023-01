 Nuova c4X e nuova ë-C4 X Elettrica: la rivoluzione della tradizione

C4 X e ë-C4 X Elettrica : una nuova proposta, attraente e accessibile, nella gamma Citroën. Sono l’alternativa ai tradizionali modelli di suv e berlina di medie dimensioni e combinano l’eleganza tipica di una silhouette fastback con l’aspetto moderno di un suv e la raffinatezza senza tempo di una spaziosa 4 porte. Diverse le motorizzazioni a seconda delle esigenze; dai due motori benzina PureTech a un motore Diesel BlueHDi, oltre alla motorizzazione 100% elettrica per ë-C4 X, un’offerta distintiva nel suo segmento che contribuisce ad accelerare la transizione energetica di Citroën.

ë-C4 X Elettrica offre un’autonomia fino a 360 km nel ciclo WLTP, un motore elettrico da 100 kW e 136 CV e una ricarica rapida di 100 km in 10 min con Corrente Continua a 100kW. C4 X e ë-C4 X si contraddistinguono per il massimo comfort a bordo grazie all’esclusivo programma Citroën Advanced Comfort, in particolare per i sedili Advanced Comfort e le sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions. Adottano il nuovo sistema di infotainment My Citroën Drive Plus inaugurato su C5 X.

UN DESIGN DINSTINTIVO E RAFFINATO

C4 X e ë-C4 X Elettrica, dal design decisamente innovativo, si contraddistinguono con eleganza. 6 colori esterni valorizzano la loro silhouette dinamica ed elegante: Polar White (pastello), Steel Grey e Platinum Grey, Pearl Black (metallizzati), Pearl White ed Elixir Red (madreperlati).

Lo stile esterno può essere personalizzato grazie a 4 Pack Color:

Glossy Black

Glossy Silver

Anodised Deep Red

Anodised Blue

E grazie a un’offerta di 4 cerchi o copriruote :

Copriruota da 18’’ AEROTECH

Cerchi in lega da 18’’ AEROBLADE Grey

Cerchi in lega da 18’’ AEROBLADE Diamantati

Cerchi in lega da 18’’ CROSSLIGHT Diamantati

All’interno, c4X e ë-C4 X Elettrica offrono 6 ambienti diversi per personalizzare il proprio viaggio:

L’ambiente di serie propone un abbinamento fra due tessuti: il tessuto Meanwhile e il tessuto Nero

L’ambiente Urban Grey, sobrio ed elegante abbina il tessuto a Chevrons Grigio con il tessuto effetto pelle Nero e introduce i sedili Advanced Comfort

L’ambiente Metropolitan Grey abbina il tessuto effetto pelle Nero al tessuto Grigio

L’ambiente Alcantara® Grey elegante e caldo associa l’Alcantara® Grigio Wind al tessuto effetto pelle Nero

L’ambiente Hype Black conferisce un tocco distinto e dinamico abbinando la pelle in pieno fiore Siena nera a un tessuto effetto pelle nera, con i sedili anteriori riscaldati e i tappetini supplementari anteriori e posteriori.

L’ambiente Hype Red si contraddistingue per il suo dinamismo sportivo con la pelle pieno fiore Siena rossa abbinata a un tessuto effetto pelle nero sui sedili e i pannelli delle porte. Un ricamo inedito con motivi a chevron sottolinea la fascia in Alcantara® grigia degli schienali e della decorazione delle porte.

ë-C4 Elettrica presenta una decorazione blu delle porte che sottolinea l’ambiente del comfort elettrico nell’abitacolo.

COMFORT E SERENITÀ, DUE PAROLE CHIAVE IN TUTTA LA GAMMA

Nuove c4X e ë-C4 X Elettrica presentano tutte le caratteristiche del programma Citroën Advanced Confort® e le tecnologie e gli aiuti alla guida di ultima generazione per offrire agli occupanti comfort e serenità:

Sedili Advanced Comfort anteriori e posteriori con schiume morbide e resistenti, per assicurare il massimo comfort di seduta nel tempo, a partire dalla versione Feel Pack

Le sospensioni Citroën Advanced Comfort di serie

L’abitabilità con il capiente bagagliaio da 510 L, ai vertici della sua categoria

L’interfaccia di infotainment My Citroën Drive Plus che permette di accedere ai servizi di navigazione, musica, telefono, ecc. In modo intuitivo, fluido e personalizzabile.

Fino a 20 aiuti alla guida per la sicurezza e la serenità al volante

Il comfort dell’elettrico per una guida piacevole, silenziosa, dinamica e senza emissioni di CO2.

4 LE POSSIBILI VERSIONI

Feel: versione di ingresso gamma, offre le caratteristiche di comfort e sicurezza che ci si aspetta da questo segmento, tra cui climatizzazione automatica bi-zona, sospensioni Citroën Advanced Comfort, Pack Safety, freno di stazionamento elettrico automatico, proiettori a LED con firma luminosa a V e proiettori fendinebbia a LED con illuminazione statica di inserimento. Tra i dettagli stilistici, la versione Feel presenta i gusci dei retrovisori esterni Nero Lucido, copriruote da 18″ AEROTECH (ad eccezione della versione elettrica, che monta cerchi in lega CROSSLIGHT diamantati su tutti i livelli).

Feel Pack: il cuore della gamma, offre maggiore comfort e sicurezza, in particolare con i sedili Advanced Comfort, il quadro strumenti digitale a colori con retroilluminazione, i retrovisori ripiegabili elettricamente e la retrocamera. All’esterno, il Feel Pack presenta maniglie esterne delle porte in tinta carrozzeria e cerchi in lega da 18″ AEROBLADE Grey (tranne che sulle versioni elettriche).

Shine: la versione top di gamma migliora ulteriormente il comfort del conducente e dei passeggeri con Head-up display a colori, specchietto retrovisore interno elettrocromatico, supporto Citroën® Smart Pad, bracciolo centrale posteriore con vano sci e volante in pelle pieno fiore (riscaldato sulla versione elettrica). La versione Shine è dotata di navigazione e servizi connessi di ultima generazione con My Citroën Drive Plus, un’interfaccia intuitiva e personalizzabile accessibile su un touch screen HD da 10″. In termini di sicurezza, la Shine è dotata del Pack Drive Assist.

Shine Pack: versione che si colloca al vertice della gamma, Shine Pack è dotata di Highway Driver Assist – un sistema di guida semi-autonoma di livello 2 -, due prese USB nella fila 2 (una di tipo C e una di tipo A), ambiente Alcantara® Grey con sedili anteriori riscaldati e tappetini supplementari anteriori e posteriori.

C4 X e ë-C4 X Elettrica arriveranno nei punti vendita in Italia in questo primo trimestre.