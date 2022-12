Nuova Abarth 500e: la prima elettrica dello Scorpione

Nuova Abarth 500e è la grande novità per la casa automobilistica dello Scorpione. E’ l’Abarth più reattiva ed emozionante nella guida urbana e la più veloce e divertente nella guida extraurbana. L’architettura elettrica si comporta meglio di quella a benzina grazie a una migliore distribuzione dei pesi, a una migliore coppia e a un passo più lungo. L’elettrico è la tecnologia perfetta per migliorare il piacere di guida e garantire maggiore sprint ed equilibrio, maggiore stabilità e una migliore tenuta di strada. Per Abarth l’elettrificazione significa essere più divertente e competitiva. Una soluzione più ecologica, ma anche sinonimo di divertimento puro e autentico.

Come da stile Abarth l’elettrico è l’ennesima ricerca delle massime prestazioni. Un obiettivo perseguito da oltre 73 anni, caratterizzati da esperienze adrenaliniche. Infatti Abarth è sinonimo di prestazioni, competizione, brivido e un’attitudine che, dal 1949, elettrizza le persone. Oggi lo Scorpione rinnova la sfida con un modello rivoluzionario che porta le prestazioni a livelli mai raggiunti prima, in linea con la filosofia di Carlo Abarth e il suo mantra: “Vai più veloce di ieri. Vinci di più”.



More Abarth than EVer

La Nuova 500 Abarth elettrica è dotata di una potente batteria da 42 kWh accoppiata ad un potente motore elettrico, per un totale di 113,7kW/155cv, che unisce le prestazioni dello Scorpione all’innovazione della mobilità elettrica. Infatti, può raggiungere da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi. Vanta un’accelerazione ai vertici della categoria e, al contempo, garantisce zero emissioni.



Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track

Sono disponibili tre esclusive modalità di guida incentrate sulle prestazioni – Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track – che offrono ai clienti la totale libertà di esaltare al massimo l’assetto sportivo e di scatenare la potenza della propria Abarth in ogni sfida su strada.

Velocità di ricarica

La Nuova Abarth 500e è dotata di un sistema di ricarica rapida da 85 kW che permette di caricare la batteria dell’auto molto rapidamente e di garantire un divertimento senza fine. Bastano meno di 5 minuti per accumulare una riserva di energia sufficiente per il fabbisogno chilometrico giornaliero (circa 40 km), ovvero meno del tempo necessario per scegliere la prossima destinazione. Quando si ha fretta, la ricarica rapida raggiunge l’80% dell’autonomia in soli 35 minuti. Per ricaricare in modo semplice e veloce l’auto comodamente a casa, è possibile installare una easyWallbox, una soluzione “Plug&Play” che si fissa semplicemente alla parete, vicino ad una presa di corrente. Grazie alla connessione Bluetooth e all’app “MyEasyWallbox” è possibile configurare l’easyWallbox e monitorarne i parametri di funzionamento.



Esperienza sonora coinvolgente

Per Abath il suono è sempre stato importante, andando ben oltre la semplice esecuzione tecnica. È diventato, infatti, uno strumento creativo per esprimere uno stile distintivo e giocoso. Il Sound Generator accompagna le prestazioni, riproducendo fedelmente il suono del motore a benzina. Progettato per offrire tutte le emozioni che ogni Abarthista ricerca alla guida, coniugando perfettamente prestazioni e suono, questo innovativo impianto audio regala una vera esperienza di guida Abarth. Il Sound Generator può essere acceso o spento a piacere quando l’auto è ferma.



Scorpionissima: una versione di lancio completamente equipaggiata

Al suo debutto, l’esclusiva edizione di lancio: Scorpionissima, completamente equipaggiata e accattivante, la prima Abarth elettrica di sempre. Prodotta in sole 1949 unità, un numero che rende omaggio alla data di nascita del brand, è la perfetta sintesi tra esclusività e sportività. È disponibile sia in versione hatchback e viene proposta nel nuovo ed entusiasmante colore di carrozzeria Acid Green o Poison Blue.