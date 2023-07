Nuova Abarth 500e: il connubio perfetto tra sportività e sostenibilità

La Nuova Abarth 500e r appresenta un’importante evoluzione per il marchio Abarth, che abbraccia la mobilità elettrica senza compromettere il suo DNA sportivo e emozionante. La vettura è stata progettata per offrire prestazioni ad alte prestazioni e un’esperienza di guida coinvolgente, combinando l’efficienza e la sostenibilità della propulsione elettrica con lo stile audace e l’anima sportiva che hanno reso il marchio famoso.

La Nuova Abarth 500e si distingue per il suo design unico e distintivo. Conserva l’iconico stile della Fiat 500 originale, ma con elementi distintivi che la rendono immediatamente riconoscibile come una vettura Abarth. Gli esterni sono caratterizzati da dettagli sportivi, come il paraurti anteriore con prese d’aria più ampie, il badge dello Scorpione e le pinze dei freni rosse. L’attenzione ai dettagli continua nell’abitacolo, con sedili sportivi, volante in pelle, plancia strumenti con grafica specifica e finiture di alta qualità.

Grazie all’architettura elettrica, la Nuova Abarth 500e è più veloce, scattante, precisa ed efficace nelle curve. Queste caratteristiche sono ciò che gli appassionati di Abarth cercano per ottenere il massimo divertimento di guida, ciò che chiamiamo “FUN TO DRIVE”. Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi, la Nuova Abarth 500e è la city car più veloce della sua categoria, grazie ai suoi 155 CV di potenza e una coppia istantanea di 235 Nm.

Proprio qui a Balocco, sulla pista “Misto Alfa”, abbiamo voluto mettere alla prova questa potenza e la Nuova Abarth 500e si è rivelata più veloce della 695 da 180 CV, battendola di ben 1.2 secondi. Le prestazioni sono ciò che viene ricercato, da sempre, e ogni giorno in Abarth: la migliore accelerazione, una maggiore maneggevolezza e, di conseguenza, più divertimento. E tutto questo è accompagnato dall’ inconfondibile sound.

Non si poteva certo rinunciare al caratteristico rombo Abarth. Ed ecco che continuerà a essere presente anche nella versione elettrica. Grazie al Sound Generator, la Nuova Abarth 500e riproduce fedelmente il sound che ha reso famoso il marchio, diventando così l’unica nel suo segmento a essere equipaggiata con questa tecnologia, solitamente riservata a vetture di segmenti superiori.

Una ricerca nella trasformazione della più alta tecnologia in pura adrenalina e la sostenibilità in prestazioni. E cosi Nuova Abarth 500e viene definita “more Abarth than ever” (ancora più Abarth che mai), poiché offre un’esperienza di guida ancora più veloce ed emozionante, sia in città che fuori.

Questa vettura è dotata di una batteria da 42 kWh in grado di percorrere 265 km e di essere ricaricata fino a 85 kW in corrente continua. Per darvi un’idea, bastano soli 5 minuti per ottenere un’autonomia di 40 km e soli 35 minuti per ricaricare l’80% della sua capacità.

La Nuova Abarth 500e è disponibile in due versioni: la base e la versione Turismo, entrambe disponibili sia in versione hatchback che cabrio, che vanno a completare la gamma dopo il successo della Scorpionissima.

Entrambe le versioni si distinguono per un design estremamente sportivo ed elegante. Il nuovo paraurti anteriore dedicato e il logo Abarth in grigio titanio posizionato sia sull’anteriore che sul posteriore conferiscono un tocco distintivo. Inoltre, sulla fiancata della vettura, è presente un nuovo logo con la firma dello Scorpione elettrificato. I cerchi esclusivi da 17 pollici (18 pollici nella versione Turismo), le minigonne sportive laterali, il DAM anteriore bianco e gli inserti specifici del diffusore posteriore, insieme alle calotte in contrasto grigio opaco, completano il look sportivo della vettura.

All’interno, l’atmosfera è caratterizzata da un’elegante oscurità, con sedili sportivi con doppie cuciture e un volante rivestito in materiale soft touch. Nella versione Turismo, la sportività raggiunge l’apice grazie ai rivestimenti in Alcantara, che offrono anche una sensazione raffinata al tatto.

La Nuova Abarth 500e offre anche tre esclusive modalità di guida per massimizzare le prestazioni del veicolo. La modalità “Turismo” offre un’accelerazione più fluida e una potenza inferiore per una guida efficiente ma sempre entusiasmante. La modalità “Scorpion Street” consente di massimizzare la frenata rigenerativa e include la funzione di guida “one pedal”, che consente di decelerare ogni volta che si alza il piede dall’acceleratore. Infine, la modalità “Scorpion Track” è pensata per coloro che cercano il massimo delle prestazioni che la vettura è in grado di offrire.

Già da questo mese le vetture saranno disponibili presso tutti i concessionari Abarth. Con la Nuova Abarth 500e, Abarth dimostra che l’elettrificazione non significa dover rinunciare a prestazioni, emozioni e stile. La trasformazione verso la mobilità elettrica non ha mai avuto un aspetto così entusiasmante e divertente come con la Nuova Abarth 500e “more Abarth than ever”.