Nissan Juke Hybrid, efficienza e bassi consumi: aperti gli ordini

Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Finalmente, dopo una grande attesa da parte dei clienti interessati, oggi è possibile ordinare il nuovo Juke Hybrid, la prima versione elettrificata del crossover coupé Nissan che ha dato vita al segmento B-SUV. Nissan Juke rende l’offerta per i clienti ancora più ampia e versatile, oltre a rilanciare la sfida in un segmento fondamentale nel mercato italiano, quello dei crossover elettrificati.

Nei primi quattro mesi dell’anno (gennaio-aprile 2022) il peso dei crossover in Italia è pari al 42%, mentre in termini di alimentazioni possiamo dire che tutte le soluzioni elettrificate hanno raggiunto un’importante quota del 42,5% (34,1% Hybrid, 5,1% Plug-in Hybrid e 3,3% BEV). Ed è proprio in questo scenario che la Casa ha deciso di fare passi veloci e significativi verso l’elettrificazione, con un’accelerazione molto forte verso un futuro di mobilità più sostenibile. In questo contesto, Nissan Juke rappresenta solo uno dei nuovi crossover elettrificati del brand in arrivo nei prossimi mesi, in grado di soddisfare le esigenze di un ampio target di clienti.

La gamma crossover di Nissan

Nel 2023 Nissan avrà la gamma di crossover elettrificati più nuova e completa nel panorama automobilistico italiano, dal B-SUV Juke al crossover coupé Ariya, di cui abbiamo tanto parlato, e che ha di recente raggiunto un record importantissimo. Nel 2023, il peso delle vendite elettrificate della Casa sarà pari al 75% e i clienti troveranno in Nissan una versione elettrificata per ogni modello presente a listino. La volontà del brand infatti è proprio quella di ampliare l’offerta di modelli a zero e base emissioni per la clientela più esigente per quanto riguarda le soluzioni ecosostenibili.

I vantaggi per i clienti

Grazie a Nissan Juke Hybrid i clienti hanno oggi la possibilità di beneficiare di molti aspetti positivi, tra cui prima di tutto il massimo piacere di guida: l’auto infatti parte sempre in modalità 100% elettrica e la mantiene fino al raggiungimento della velocità di 55 km/h, viaggiando in città fino all’80% del tempo in modalità EV. Il cliente ha quindi la possibilità di apprezzare il piacere di guida e il feeling tipico di un mezzo elettrico e a zero emissioni, con accelerazione brillante e progressiva, insieme al comfort di un abitacolo silenzioso e privo di vibrazioni.

Il motore termico Nissan di nuova generazione, che la Casa ha sviluppato appositamente per il propulsore Hybrid, è in grado di sprigionare la potenza di 94 CV e una coppia di 148 Nm. Per quanto riguarda invece il motore elettrico Nissan, lo stesso ha una potenza di 49 CV e una coppia di 205 Nm. Questi dati si traducono in una potenza complessiva di 143 cavalli, niente male per una guida emozionante a bordo del crossover di grande successo.

Non è tutto, un altro grande vantaggio per i clienti è rappresentato dai bassi livelli di emissioni e di consumi. Il propulsore si compone anche di uno starter/generatore, si tratta in particolare di un piccolo motore elettrico da 15kW, un inverter e una batteria raffreddata a liquido da 1,2kWh. Le prestazioni in questo caso aumentano del 25% rispetto alla versione a benzina del Nissan Juke, con una riduzione dei consumi di circa il 40% nel ciclo urbano e fino al 20% nel ciclo combinato. Per quanto riguarda i consumi, i dati ufficiali parlano di una quantità compresa fra 5,0 e 5,2 l/100 km e di emissioni di CO2 particolarmente basse, comprese fra 114 e 117g/km.

Sono molti anche i vantaggi di tipo economico derivati dal nuovo crossover nato Nissan Juke Hybrid, che derivano essenzialmente dal basso livello di consumi di carburante, dall’esenzione dal pagamento del bollo (in questo caso le regole in Italia cambiano a seconda della regione di residenza), dal minore costo per l’assicurazione (da circa il 5% al 10% in meno). Tutti vantaggi per il cliente e per l’ambiente.

Cambio multi-mode per una guida più reattiva

L’innovativo cambio muti-mode della nuova versione Hybrid del crossover Juke, consente di scaricare a terra la potenza del propulsore con linearità e prontezza, per una guida piacevole e brillante in ogni situazione. Nell’accoppiamento con il motore termico non ci sono né frizione e né sincronizzatori, e questo riduce molto gli attriti interni. La prima marcia è in modalità puramente elettrica, mentre le altre quattro marce in modalità termica sono sincronizzate usando i due motori elettrici (motore di trazione e motore ausiliario).

Confort di guida e tecnologia a bordo

Il nuovo crossover Nissan Juke Hybrid possiede di serie la tecnologia Nissan e-Pedal Step, che permette di accelerare e rallentare l’auto utilizzando un solo pedale. Basta sollevare il piede dall’acceleratore per poter applicare una forza frenante moderata (fino a 0,15 g), in grado di rallentare la macchina fino a circa 5 km/h. Per fermare completamente il veicolo è sempre necessario utilizzare il pedale del freno. L’e-Pedal Step, rende senza dubbio la guida in città e nel traffico più comoda, ma offre anche il beneficio della massimizzazione della rigenerazione della batteria e migliora ulteriormente l’esperienza in elettrico.

Sul crossover è disponibile anche la tecnologia ProPILOT, che assiste il guidatore in fase di accelerazione, sterzata e frenata. E non è tutto, perché Nissan Juke offre al cliente anche un pacchetto completo di tecnologie di sicurezza, tra cui sistema di frenata d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, rilevamento della segnaletica stradale, sistema di mantenimento della corsia, sistema di avviso e intervento angolo cieco.

Grazie all’applicazione NissanConnect Services, con l’utilizzo del proprio smartphone si può interagire da remoto con la vettura con molta facilità, con la possibilità di aprire e chiudere le portiere, azionare il clacson e le luci. Inoltre, è disponibile un sistema di alert, che avverte se l’auto viene utilizzata oltre un perimetro, un orario o una velocità determinati. Una funzione molto preziosa.

Nissan Juke Hybrid: caratteristiche e prezzi

I clienti del brand Nissan in cerca di un crossover coupé dalle prestazioni brillanti, con bassi consumi e basse emissioni, oggi possono trovare la soluzione nel Juke Hybrid, l’ideale. I prezzi di listino partono da 30.300 euro per l’allestimento N-Connecta, e dobbiamo aggiungere ovviamente che la versione Hybrid del crossover di successo oggi beneficia degli incentivi governativi per le auto a basse emissioni, che prevedono uno sconto di 2.000 euro sul prezzo d’acquisto in caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 5.

A partire dallo scorso 25 maggio è possibile ordinare JUKE Hybrid presso la rete di concessionarie Nissan, con le prime consegne previste a partire da settembre 2022.