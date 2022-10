Serata Speciale al Volvo Studio Milano che ha visto la première del film Natural Born Driver – L’incredibile storia di Ivan Capelli. Una biopic firmata Sky Original dedicata a uno dei più grandi talenti espressi dall’automobilismo italiano. Partendo dallo straordinario materiale inedito filmato dal papà dello stesso Ivan, video-operatore e successivamente primo meccanico del figlio. Materiale video inedito dagli inizi della carriera del figlio, girato in pellicola che racconta la parabola agonistica del pilota in modo innovativo, suggestivo e divertente.

La proiezione al Volvo Studio Milano è stata preceduta da un talk introduttivo che ha avuto come protagonista, naturalmente, Ivan Capelli, e ha visto la partecipazione di Dino Vannini, Direttore dei canali Documentari di Sky, e di Gionata Zanetta, autore e illustratore svizzero, ideatore e regista del film-documentario. Il legame fra Volvo e Ivan Capelli è di lunga data. Oltre che testimonial Volvo in svariate occasioni, Ivan è stato anche pilota della Scuderia Volvo in alcune delle gare di regolarità per auto storiche più prestigiose.

Proprio in virtù della qualità di un rapporto fondato su una sincera e totale condivisione di valori, Volvo Car Italia ha voluto essere partner del progetto Natural Born Driver – L’incredibile storia di Ivan Capelli, da cui l’opportunità di ospitarne la première al Volvo Studio Milano. La speciale serata dedicata a Ivan Capelli ha permesso di rivivere le emozioni di un automobilismo per certi aspetti più vero e ‘romantico’. D’altra parte, l’evento ha risposto a una delle linee guida prioritarie del Volvo Studio Milano, vale a dire il racconto di storie che valorizzano le Persone e le loro eccellenze, in piena sintonia con la filosofia che governa l’azione di Volvo.

Natural Born Driver – L’incredibile storia di Ivan Capelli

Il film-documentario è stato ideato da Gionata Zanetta e scritto a quattromani con lo stesso Ivan Capelli, voce narrante del film insieme a Claudio Moneta. La chiave è l’emozionante rilettura del materiale video girato nel corso degli anni dal padre di Ivan, che è stato rielaborato e attualizzato attraverso un’originale tecnica mista che fonde le riprese a illustrazioni animate, acquerelli in movimento e foto d’archivio. Il risultato è un biopic fuori dal comune che comunica pienamente la vitalità e la sana incoscienza degli anni Settanta e rivoluziona il genere del documentario sportivo.