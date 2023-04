Nasce il Ford Explorer 100% elettrico: rivoluzione per il SUV medio

Una rivoluzione per il SUV ora di medie dimensioni che ospita fino a cinque persone, e che offre tutto l’equipaggiamento necessario per intraprendere un viaggio con la famiglia. Sarà nelle concessionarie nel 2024, forse a 45.000 euro. Oggi, nel nostro Paese, c’è solo ibrido plug-in come SUV mastodontico. L’impegno dell’Ovale Blu è di vendere in Europa, entro il 2030, una gamma di vetture 100% elettriche.

La linea aerodinamica trasferisce tutto lo spirito e lo stile risoluto degli iconici SUV americani Ford in una nuova era elettrica: lo fa con un audace design a “scudo” che sostituisce la tradizionale griglia anteriore. Lo stile futuristico degli esterni si abbina a un abitacolo dalle linee fluide, rifinito con materiali pregiati e caratteristiche premium: si vedano i sedili sportivi scolpiti e un Next-Generation Soundbar da concept car. Ford promette una capacità di ricarica rapida dal 10 all’80% in soli 25 minuti con la possibilità di accedere, entro il prossimo anno, a 500.000 punti di ricarica in tutta Europa.

Lungo 4,47 metri e alto 1,63 metri, disponibile nelle varianti a trazione posteriore e integrale, l’Explorer offre anche una serie di funzionalità per garantire che il conducente e i passeggeri siano in pieno comfort e relax durante i loro viaggi. La dotazione comprende sedili anteriori e volante riscaldabili, sedile del guidatore con massaggio.

Il mezzo, che nasce a Colonia, in Germania, è sviluppato da Ford sulla piattaforma MEB di origine Volkswagen. Null’altro a che vedere però con l’elettrica VW ID.4.

L’Explorer offre un’esperienza digitale particolare, consentendo a conducente e passeggeri di restare sempre connessi durante i loro spostamenti. Questo grazie al SYNC Move con touchscreen da 15 pollici, regolabile in altezza. In più, c’è un sistema di infotainment con un impianto audio studiato per ottimizzare l’ascolto nell’abitacolo, senza contare l’integrazione di app wireless e le tecnologie di assistenza alla guida di ultima generazione.

Con un bagagliaio da 450 litri dotato di apertura senza mani, il Ford Explorer 100% elettrico è adatto anche alla città, grazie pure a soluzioni furbe: la MegaConsole da 17 litri tra il guidatore e il passeggero anteriore può contenere un computer portatile da 15 pollici, mentre il My Private Locker è utile per nascondere i propri effetti personali.

I sistemi avanzati di assistenza alla guida includono l’Assisted Lane Change, che consente di cambiare corsia in modo fluido e sicuro premendo la leva dell’indicatore di direzione, e il Clear Exit Assist: segnala la presenza di ciclisti in avvicinamento nei centri urbani più trafficati, evitando eventuali impatti nel caso di apertura improvvisa delle portiere.

Oltre all’Arctic Blue scelto per il lancio, ordinabili le tinte Vibrant Blue My Mind, Frozen White, Magnetic Grey, Agate Black e Lucid Red. Ha 12 sensori a ultrasuoni, cinque telecamere, tre radar e i sensori nel volante: presenti le funzionalità di guida assistita di Livello 2.

Due versioni: Explorer ed Explorer Premium: prenotabile sulla pagina dedicata del portale Ford. Di base, cerchi di lega da 19″, fari full Led, ma anche strumentazione digitale da 5,3″, sedili Sensico partial, Nex-Gen Soundbar, sedili e volante riscaldabili, oltre a monitor touch da 15″, My Private locker, MegaConsole, retrocamera, sistema keyless, Co-Pilot 360°, ricarica wireless e cinque modalità di guida. In più, il Premium ha cerchi di lega da 20″, fari Matrix adattivi e dinamici, sedili Sensico total, oltre a rivestimenti interni di pregio, bagagliaio con piano di carico flessibile e portellone motorizzato.

Già ordinabile sul sito Ford. I clienti possono anche effettuare un test drive virtuale con il nuovo Explorer 100% elettrico, da computer o smartphone. Ipotizzabili le promozioni della Casa, suo fiore all’occhiello. Per i privati senza partita IVA, finanziamento col Valore futuro garantito: versi un anticipo e sei subito proprietario del veicolo; poi le rate mensili; infine scegli se tenere l’auto versando l’importo stabilito all’inizio, oppure se darla dentro in permuta per un’altra dello stesso marchio; o se restituirla. Per partite IVA e aziende, noleggio a lungo termine all inclusive, dall’assicurazione alla manutenzione: anticipo e addebito di canoni mensili, per poi restituire la vettura a fine contratto.