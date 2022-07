Nasce Ford Pro, il brand globale dedicato ai clienti dei veicoli commerciali

Ford Pro rappresenta un punto di svolta per la produttività delle flotte di veicoli commerciali europee, grazie al debutto di soluzioni digitali innovative, pensate per aumentare i tempi di attività e ridurre i costi operativi. Un nuovo brand globale focalizzato sull’offerta di soluzioni rivolte ai clienti di veicoli commerciali e per flotte di tutte le dimensioni, con l’obiettivo di migliorare la loro produttività.

Le soluzioni Ford pro combinano software di ricarica, assistenza e prodotti finanziari riservati ai veicoli commerciali, fornendo ai clienti una piattaforma completa per gestire al meglio le flotte che utilizzano veicoli connessi ed elettrificati. Nell’ambito dei veicoli commerciali rappresenta un brand unico nel suo genere, capace di fornire soluzioni digitali e completamente integrate per aiutare i clienti a gestire le loro flotte con una convenienza ed un’efficienza senza eguali, sia che si tratti di veicoli con motore diesel o benzina, sia per i modelli completamente elettrici o veicoli di altri marchi.

Il debutto in Europa, dove Ford è leader nel mercato dei veicoli commerciali da sette anni consecutivi, vede di pari passo l’impegno di Ford pro per accrescere le competenze digitali e il profitto derivante dai servizi, con l’obiettivo di ottenere ricavi globali che mirano a raggiungere 45 miliardi di dollari entro il 2025.

Ford Pro Vehicles – veicoli nati per soddisfare ogni tipologia di cliente in ogni tipo di attività

I veicoli connessi rappresentano il cuore dell’offerta integrata di Ford pro, che consente ai clienti di massimizzare la produttività e i tempi di attività della flotta, utilizzando una gamma completa di soluzioni integrate. Ford pro Vehicles offre un line-up globale di veicoli commerciali, sviluppato utilizzando tutto il know-how di Ford sulle esigenze dei clienti business: a guidare Ford pro Vehicles è l’iconica famiglia Transit, la gamma di furgoni più famosa al mondo. 3

Ford Pro faciliterà la transizione dei clienti alle flotte elettriche grazie alla sua gamma di veicoli commerciali funzionali e a zero emissioni, progettati per aumentare la produttività e la sostenibilità senza compromettere la capacità di carico o aumentando i costi di gestione. Dopo il successo dell’introduzione dell’E-Transit, con 5.000 ordini ricevuti prima ancora che i veicoli uscissero dalla linea di produzione, l’Ovale Blu ha annunciato che la gamma Transit includerà quattro nuovi modelli 100% elettrici: il Transit Custom e il Tourneo Custom nel 2023, mentre nel 2024 sarà la volta del Transit Courier di nuova generazione e del Tourneo Courier.

Metà dei veicoli commerciali Ford venduti in Europa sono mezzi allestiti per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti. La missione del team Ford pro Special Vehicles è quella di anticipare e comprendere questo tipo di necessità, fornendo prodotti e soluzioni personalizzate.

L’esperienza ingegneristica del team degli Special Vehicles fornisce una gamma di telai adatti a essere utilizzati come base per vari tipi di allestimenti, nonché batterie e sistemi di alimentazione ausiliari, nonché pacchetti specifici riservati a utilizzi particolari, come a esempio i sistemi di illuminazione oppure gli impianti elettrici per il rimorchio, sia per i mezzi a combustione termica sia per quelli elettrici.

Inoltre, le richieste di veicoli allestiti vengono gestite da una rete di 200 allestitori, nell’ambito del programma Qualified Vehicle Modifier (QVM). Questi partner offrono esperienza e soluzioni personalizzate in un ampio spettro di allestimenti, da quello più semplice per le scaffalature interne di un furgone fino a un’intera flotta di veicoli refrigerati per la consegna delle merci.

Il team degli Special Vehicles sta ampliando la sua offerta per i clienti attraverso una gamma di servizi unici per migliorare ulteriormente la produttività delle aziende. Tutto ciò include sia una serie di soluzioni digitali personalizzate, per integrare sistemi forniti da terze parti all’interno del touchscreen del veicolo, migliorando la user experience senza la necessità di dover aggiungere ulteriori pannelli di controllo nell’abitacolo, né di ottenere una nuova omologazione o supporto tecnico, migliorando l’efficienza del processo di allestimento dei veicoli.