Motore Diesel più potente e 4×4 per il nuovo Renault Kadjar

editato in: da

Nuovo Renault KADJAR si colloca tra i riferimenti del segmento dei SUV del segmento C. Con più di 600.000 unità vendute in 50 paesi nel mondo dal 2015, ha conquistato una grande fetta di clienti grazie al design esterno moderno, al design interno confortevole e alle doti dinamiche. In Italia dal 2015 le vendite sono state oltre 60.000.

Nuovo Renault KADJAR può altresì contare sul know-how dell’alleanza Renault Nissan Mitsubishi relativamente alla trasmissione integrale e alle performance 4×4, non trascurando il comfort e la qualità a bordo, con un abitacolo rivisitato per risultare ancora più piacevole nell’uso quotidiano.

Nuovo Diesel 1.7 dCi 150 cv: più potenza nel rispetto dell’ambiente

La prima novità è il Diesel con una nuova potenza: l’1.7 Blue dCi 150 cv, sviluppato al 100% da Renault. Il nuovo motore 1.7 Blue dCi 150 cv, la motorizzazione di spicco di Nuovo KADJAR , presenta la potenza di 110 Kw a 3500 giri al minuto con una coppia di 340 Nm per 1,750 giri e con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi.

Le motorizzazioni Diesel di KADJAR sono moderne e dotate di un sistema di riduzione catalitica selettiva (SCR), considerato come il più performante tra i sistemi post-trattamento degli ossidi di azoto (NOx). Questa tecnologia riduce le emissioni inquinanti dei motori, senza alcun impatto sulle loro performance. I motori, commercializzati come «Blue dCi», su Nuovo KADJAR guadagnano in termini di potenza e piacevolezza di guida.

Nuovo KADJAR 4×4 pronto all’avventura

Seconda novità, arriva oggi sull’1.7 dCi 150 cv il 4×4 ed è disponibile su Sport Edition e sul nuovo Black Edition. La trasmissione integrale 4×4 di Nuovo KADJAR può contare sulle riconosciute competenze dell’Alleanza Renault – Nissan – Mitsubishi. Nuovo Renault KADJAR si muove perfettamente a suo agio sulle strade scivolose, per esempio in inverno, per raggiungere le stazioni sciistiche, ma anche sui terreni più soffici.

Sulle versioni 4×2 è disponibile il sistema EXTENDED GRIP, che permette, tramite la gestione elettronica che agisce sul sistema ESP del veicolo, una trazione ottimizzata anche su terreni a bassa aderenza.

Nuovo KADJAR blackedition si veste di avventura

Ultima novità, viene lanciata la versione Black Edition, l’allestimento che caratterizza l’alto di gamma del SUV compatto, che propone i nuovi cerchi in lega da 19 pollici “Total Black”, ski anteriori/posteriori, e un look distinto grazie alla tinta di serie Nero Etoilé e al cielo dell’abitacolo nero.

Su questa versione è inoltre disponibile di serie la nuova selleria Alcantara con cuciture rosse che sottolinea il carattere aggressivo della versione top di gamma.