MG presenta la nuova vettura elettrica dallo stile sportivo

E’ tornata sul mercato italiano due anni fa e MG ha già percorso un tratto importante del suo nuovo cammino realizzando una crescita verticale. Il rilancio del brand in Europa è datato 2019 e da allora solo risultati record oltre le previsioni.

Lanciata anche sul nostro mercato nel marzo del 2021 MG Motor Italy, dopo aver chiuso l’anno di lancio con quasi mille vetture e due modelli in gamma, ha raggiunto nei primi nove mesi dell’anno in corso un cumulato di vendita di 4.000 unità. Ecco ora pronto il Team MG a un finale d’anno da record, con un obiettivo sfidante di 3.000 vetture che porteranno il risultato 2022 a superare le 7.000 unità.I risultati sono anche frutto dell’ampliamento della gamma, con l’arrivo dei due nuovi modelli MG4 e MG HS benzina.

Abbiamo intervistato Andrea Bartolomeo – Vice Presidente e Country Manager MG Motor Italy che ha commentato le novità:“Siamo soddisfatti del lavoro fatto fin qui che è di stimolo per fare ancora meglio e molto orgogliosi di poter offrire ai nostri clienti la nuova MG4 Electric, un’auto straordinaria che segna un significativo passo in avanti nell’offerta MG. La prima auto sulla nuova piattaforma MSP tecnologicamente avanzata, modulabile, che rappresenta una soluzione molto efficace per viaggiare in elettrico in un generoso spazio interno. Con MG4 possiamo offrire una valida alternativa ai clienti che vogliono di più. Un prodotto da cui ci aspettiamo grandi soddisfazioni grazie all’eccellente comportamento dinamico, unito a sistemi di supporto alla guida facili da usare e non ultimo un design agile e accattivante.”

MG4

Auto compatta dal design dinamico risultato del lavoro di progettazione che ha visto impegnati il SAIC Motor Design Center di Shanghai, l’Advanced Design Studio di Londra e il Royal College of Art. Con i suoi 4.287 mm di lunghezza, 1.836 mm di larghezza e appena 1.504 mm di altezza, la hatchback 5 porte si inserisce perfettamente all’interno del suo competitivo segmento di mercato. Il lungo passo di 2.705 mm conferisce all’auto delle proporzioni molto interessanti e un generoso spazio interno – anche per una famiglia di cinque persone.

Il vano bagagli offre un volume di carico tra i 350 e i 1.165 litri. Per i generosi interni della MG4 Electric è stato scelto uno stile minimalista, enfatizzando i principi fondamentali di semplicità, tecnologia e qualità. L’abitacolo massimizza lo spazio disponibile con pannelli strumenti ed elementi di controllo leggeri, utilizzando materiali di alta qualità e finiture accurate.

MG HS

Strizza l’occhio a chi predilige un’esperienza confortevole e sicura, una dotazione di bordo completa e tanto spazio per viaggiare comodamente con la famiglia o con gli amici e tutto il necessario per 5 occupanti. La nuova HS propone la stessa carrozzeria e gli stessi contenuti della versione Plug-in hybrid. Con 4.574 mm di lunghezza e 1.876 mm di larghezza questa versione endotermica del C SUV arricchisce la sua competitività in un segmento strategico per il nostro mercato dove MG ha già ottenuto grande soddisfazione nel primo semestre 2022. MG EHS Plug-in hybrid infati, con le sue 591 unità ha conquistato una quota di mercato superiore al 3% per la categoria di appartenenza all’interno del segmento. Il motore a benzina è un brillante 1.5T GDI da 119 kW, 162CV di potenza e una coppia massima di 250 Nm che spinge l’auto a una velocità massima di 190 km/h.

Su questa versione è possibile scegliere tra due diverse trasmissioni, una manuale a 6 rapporti e una automatica a doppia frizione e 7 rapporti che trasferiscono la coppia alle ruote anteriori. Il motore turbo e l’eccellente taratura del telaio costituiscono una combinazione di elevate prestazioni per garantire a bordo della MG HS il perfetto piacere di guida.

7 anni di garanzia

Anche le nuove arrivate beneficiano della garanzia di fabbrica offerta da MG di 7 anni / 150.000 km, che si applica all’intero veicolo. Garanzia anticorrosione di 7 anni e in questo caso particolare anche senza limite di chilometraggio.