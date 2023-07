MG, marchio sempre più apprezzato tra le auto in Italia

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport e la passione per il mondo dei motori è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Importanti traguardi, da festeggiare col sorriso e con la soddisfazione di chi sa di essere apprezzato dal mercato nonostante il momento del settore e soprattutto quello economica. MG Motor, da poco rientrato nel mercato nostrano, continua infatti a essere uno dei brand a cui gli italiani danno maggiormente fiducia, un Casa quella britannica che raccoglie ancora una volta numeri e stima da parte del Bel Paese dove gli obiettivi prefissati non solo sono stati raggiunti, ma anche brillantemente superati.

I numeri del successo

A due anni dal rientro sul mercato, MG Motor può sorridere. Lo fa guardando i numeri, perché il primo semestre del 2023 è stato chiuso con risultati lusinghieri che sottolineano ancora una volta come i clienti apprezzano il value for money dei modelli della Casa e riconoscono la qualità percepita del brand.

Stabile alla quota del 2% nel secondo trimestre del 2023, MG ha superato ogni obiettivo dichiarato, portandosi a quasi 15.000 vetture vendute (14.234) nei primi sei mesi del 2023. Numeri che, tra l’altro, sottolineano anche un dato importante per il futuro dell’elettrico, perché la hatchback MG4 è l’auto 100% elettrica più apprezzata del segmento C a cui appartiene, anche sommato al B e si attesta al quinto posto assoluto del mercato con le 1.235 unità vendute dall’inizio dell’anno.

Un risultato incredibile in poco più di sei mesi dal lancio su un mercato, quello italiano, in cui la nuova mobilità fa ancora fatica a decollare ma che, nel mese appena conclusosi, vede un rialzo nel gradimento dei clienti. E MG ha appena lanciato “Go Green“, un invito alla mobilità elettrica, con l’obiettivo di dare un contributo concreto alla transizione.

Guardando proprio al settore delle auto elettriche, MG ha conquistato il 5% di quota, con una gamma di quattro proposte nei diversi segmenti e carrozzerie, ovvero il crossover sportivo MG4, Marvel R, ZS e la SW ev MG5. E a proposito della ZS c’è grande soddisfazione perché nel mese di giugno ha conquistato il gradino più alto del podio nel totale delle vendite di auto benzina, portando il brand a quota 5% del comprato a benzina con le 11.884 unità totali dei due modelli MG ZS e MG HS.

Ottimi risultati anche nel B2B, con la crescita del brand MG che è stata incredibile in poco più di un anno di attività: nel mese di giugno la quota di mercato è stata del 2,65% e le 5.944 unità nel cumulato 2023 portato lo share a sfiorare il 2%.

La soddisfazione per il 2023

Un traguardo importantissimo per un team giovane, ma consapevole di rappresentare un brand storico come MG. Ha accolto così i risultati Andrea Bartolomeo, country manager di SAIC Motor Italy. Dal Casa, infatti, c’è tanta soddisfazione per gli obiettivi raggiunti e superati in questo 2023, traguardi che in un primo momento erano considerati sfidanti.

Ma aver raggiunto numeri così importanti è ovviamente motivo di orgoglio e vanto. “Sono convinto che i risultati che abbiamo raggiunto siano il frutto dell’impegno costante, della flessibilità con cui casa madre ci accompagna in questo percorso e della convinzione con cui stiamo affrontando la transizione verso una mobilità nuova” ha detto Bartolomeo.

E ora parte la nuova sfida con “Go Green” che non solo è un invito all’elettrico, ma anche a vantaggi e massima flessibilità oltre che un’apertura per soddisfare le esigenze spesso molto diverse di ogni cliente.