Mercedes-Maybach firma la 62° edizione del Salone Nautico di Genova

Anche quest’anno, dal 22 al 27 settembre, Mercedes-Benz Italia torna protagonista al Salone Nautico di Genova con due esclusive première. Nell’area espositiva della Stella, auto ufficiale dell’evento, gli ospiti del Salone hanno potuto ammirare per la prima volta in Italia l’affascinante Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet e la nuova GLS Maybach ‘Edition 100’, disponibile in 100 esemplari, di cui solo uno per il mercato italiano. Le due ambasciatrici dell’Ultimate Luxury della Stella sono state affiancate dalla nuova generazione di SL che, sotto le insegne di Mercedes-AMG, segna il ritorno di una vera e propria icona della Casa di Stoccarda. Inoltre, i modelli high performance di Mercedes-EQ hanno assicurato un esclusivo servizio ‘tender to’ agli ospiti vip della manifestazione. Per il secondo anno consecutivo, infatti, la Casa di Stoccarda si conferma auto ufficiale dell’evento della Lanterna. Un contesto privilegiato per incontrare un pubblico selezionato, con una forte affinità con il mondo della Stella.

Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet

La Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet rappresenta la massima espressione dell’‘haute couture’ in ambito automobilistico, conciliando uno stile avveniristico con proporzioni estetiche classiche e un look high-tech essenziale. Lunga quasi sei metri, la Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet, si distingue per l’imponente cofano motore e le linee pulite e fluide, che riprendono le proporzioni classiche dello stile Art déco e reinterpretandole in modo completamente nuovo.

Il corpo di base arcuato ha una conformazione sportiva e allungata, con volumi importanti che giocano con la linea laterale, definendo la parte superiore del corpo vettura, dalla mascherina del radiatore alla coda, per tutta la sua lunghezza. Il passaggio tra coda della vettura, zona del cofano bagagliaio e abitacolo è senza soluzione di continuità. La raffinata pelle nappa bianco cristallo fa da vivace contrasto al colore scuro degli esterni. La capote in tessuto, appositamente realizzata con fibre color oro rosato, si inserisce perfettamente nell’insieme. La Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet è equipaggiata con quattro motori elettrici sincroni per una potenza di ben 550 kW (750 CV) consente un’autonomia di oltre 500 chilometri secondo il ciclo NEDC.

Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC ‘Edition 100’

La GLS Maybach ‘Edition 100’ porta il SUV più esclusivo della gamma Mercedes ad un livello ancora più elevato. Disponibile in cento esemplari, di cui solo uno per il mercato italiano, questa limited edition nasce per celebrare i cento anni del marchio Mercedes-Maybach attraverso un allestimento unico per stile e contenuti. Equipaggiata con un motore V8 da 557 CV, combina un look sportivo con l’eleganza di una berlina e le proporzioni importanti di un SUV con un’altezza da terra di 33 centimetri rispetto ad una classica sedan.

GLS Maybach ‘Edition 100’ offre un abitacolo dagli spazi generosi, con 1,10 metri di libertà per le gambe. Contribuiscono al comfort della vettura le sospensioni pneumatiche ed elevati standard di isolamento acustico. Le pedane di accesso estraibili a comando elettrico garantiscono il massimo comfort nell’acceso e nell’uscita dalla vettura. GLS Maybach ‘Edition 100’ si distingue esteticamente per la livrea bi-color verniciata a mano nelle tonalità argento high-tech / blu nautico, i cerchi fucinati con un’inedita finitura grigia e un esclusivo design per gli interni, realizzati in pelle nella combinazione di bianco cristallo / grigio argento pearl designo. Il logo del marchio e la scritta ‘Edition 100’ sul montante D rendono immediatamente riconoscibile questa limited edition. Un elemento che ricorre anche all’interno, sui portaoggetti e i pannelli illuminati nell’abitacolo.

Mercedes-AMG SL 63

La nuova Mercedes-AMG SL è la riedizione di un’icona e torna alle sue radici con la classica capote in tessuto e il carattere sportivo che da sempre la contraddistingue. L’elegante roadster in configurazione 2+2 posti, perfettamente a proprio agio anche all’uso quotidiano, per la prima volta trasferisce la potenza alla strada con la trazione integrale. L’indole sportiva è rafforzata da soluzioni all’avanguardia, come l’assetto ACTIVE RIDE CONTROL AMG con sistema antirollio attivo, l’asse posteriore sterzante, i freni ceramici in materiale composito AMG ad alte prestazioni (a richiesta) o il sistema DIGITAL LIGHT di serie con funzione di proiezione. Abbinato al motore V8 biturbo AMG da 4,0 litri, questo corredo tecnico garantisce un’esperienza di guida di altissimo livello. SL è un modello Performance Luxury, e in quanto tale è stato interamente sviluppato da Mercedes-AMG ad Affalterbach.

In Italia, la nuova Mercedes-AMG SL verrà inizialmente commercializzata esclusivamente con la motorizzazione più potente, la 63 4MATIC+, disponibile in due versioni: PREMIUM e PREMIUM PLUS, con prezzi a partire da 199.000 euro.