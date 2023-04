Mercedes e Plan de Corones: partnership di eccellenze

Sostenibilità ecologica, tecnologie innovative, passione per il bello e le performance: questi gli ingredienti della partnership fra Mercedes e Plan de Corones, divino comprensorio dell’Alto Adige. Che l’8 marzo abbiamo raggiunto proprio a bordo di una vettura della Casa tedesca, la C220d All Terrain 4Matic, ossia la C wagon però rialzata di 4 cm, a trazione integrale (ha due programmi dedicati alla guida off road) e con le protezioni in plastica non verniciata sui passaruota.

Il viaggio, grazie al due litri diesel con tecnologia mild hybrid, abbinato a un cambio automatico a nove marce raffinato, è stato l’antipasto di qualità per arrivare a San Vigilio di Marebbe, incantevole centro abitato situato nella Valle di Mareo, il tutto immortalato dal fotografo Andrea Zaffaroni. Ci ha guidati il sistema multimediale Mbux con display di 11,9 pollici (associato al cruscotto digitale di 12,3”). Senza contare i numerosi Adas, fra cui l’inclinometro. Di sera, abbiamo testato i fari con tecnologia Digital che sfruttano i 2,6 milioni di microspecchi per un fascio luminoso di assoluta precisione.

E gli sci? Ci soccorrono i numeri della Mercedes C220d All Terrain 4Matic: 4 metri e 76 di lunghezza, con un metro e 84 di larghezza e uno e 49 di altezza. Un modello per gli amanti dell’avventura, in un contesto naturale perfetto per gli sportivi. D’altronde, in un bagagliaio che va da 490 a 1510 litri, c’è spazio in abbondanza per riporre le attrezzature e i bagagli.

Allo sci, al paesaggio, si unisce la cultura: la collaborazione di Mercedes si estende al Lumen Museum, un polo museale unico al mondo, per conservare i ricordi della montagna. Al suo interno, anche il ristorante AlpiNN dello chef 3 stelle Michelin Norbert Niederkofler. Nella sala degli specchi del museo, splende anche la nuova EQS SUV, icona dell’impegno del brand verso la transizione verde.

Dopodiché, ancora adrenalina, grazie alla guida di Mercedes-AMG e Mercedes-EQ. Il meritato riposo all’hotel AMA Stay, che fra l’altro offre postazioni di lavoro ottimali per ogni esigenza professionale, in un mix di design minimal e tecnologie di ultima generazione. Immancabile la tradizionale cucina altoatesina.

“La partnership che abbiamo stretto con il territorio nasce prima di tutto da una condivisione di valori”, ha spiegato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Il rapporto con Plan de Corones ci offre l’opportunità di una forte presenza sul territorio, attraverso attività in grado di assicurare un reale contributo alla comunità che ci ospita, oltre la nostra naturale vocazione commerciale.”