Mercedes Classe A 200: evoluzione digitale, la prova su strada

Già al primo sguardo, lei ti cattura: parliamo della Mercedes Classe A 200, caratterizzata da un frontale sportivo e coi fari piatti a LED. La media a cinque porte tedesca è al contempo elegante, grintosa e ben proporzionata, col design che nel tempo ha beneficiato di continui aggiornamenti.

Questa compatta di lusso, lunga oltre quattro metri e 40, larga un metro e 80, e alta un metro e 44, fa viaggiare nel comfort, anche grazie a un abitacolo insonorizzato e a sedili comodi. Con finiture all’altezza della nomea del Costruttore di Stoccarda.

Ma di lei ci piace soprattutto l’evoluzione digitale. A spiccare è il sistema multimediale MBUX, che sta per Mercedes-Benz User Experience. Al centro della plancia, il pannello si estende fino al cruscotto. Il display multimediale, di serie da 10,25 pollici, con comandi vocali e navigazione predittiva, fa andare a braccetto il piacere di guida e la sicurezza stradale.

Gestisci il sistema muovendosi attraverso le schermate mai staccare le mani dalla guida: distrazione zero, concretezza al massimo. Col touch control sinistro, controlli il quadro strumenti e l’head-up display, mentre quello di destra ti fa comandare lo schermo dedicato all’infotainment. In più, gli eventuali aggiornamenti software vengono installati da sé dopo il download.

In più, i comandi vocali si attivano persino senza rivolgere domande predefinite al sistema. In particolare, se dico “Ho freddo”, il climatizzatore adatta la temperatura.

Ma la tecnologia abbonda anche altrove, nei sistemi di assistenza alla guida: dalla frenata automatica di emergenza, al mantenimento in corsia, passando per il cruise control adattativo che ferma e riavvia automaticamente l’auto in coda, fino al sistema di supporto nei sorpassi e al parcheggio semiautomatico. Niente male, fra le funzioni legate alla app Mercedes Me, l’apertura della Classe A 200 tramite cellulare.

La vettura ha un’ottima tenuta di strada, con sterzo leggero e preciso. In quanto alla praticità per fare la spesa o nei viaggi, il divano in tre parti reclinabili ci è amico. Abbassando la parte centrale, si caricano al volo gli sci o altri oggetti ingombranti per il lungo. La capienza? Da 310 a 1210 litri.

L’esemplare in prova è un’ibrida classica, allestimento AMG, mossa da un milletré a benzina di 163 cavalli: abbiamo rilevato dati più che soddisfacenti in fatto di consumi medi, ossia circa sei litri ogni 100 km. Comunque, la Casa della Stella a tre punte consente di scegliere anche la Classe A 200 con motore a benzina, oppure ibrido plug-in o diesel.

Fra le varie soluzioni per guidarla, anche il leasing myDrivePass. Versi un anticipo, paghi canoni mensili per tre anni e 60.000 km, così da guidare l’auto senza esserne proprietario. Volendo, puoi aggiungere nell’addebito mensile servizi di varia natura, dalle polizze assicurative alla manutenzione. Alla fine, se desideri comprarla, versi il riscatto inizialmente fissato; altrimenti, restituisci la vettura.