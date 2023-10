Mercedes-Benz eCitan: il piccolo veicolo compatto completamente elettrico

Mercedes-Benz Vans sta facendo passi da gigante verso un futuro privo di emissioni di CO2 con il lancio dell’eCitan, il nuovo veicolo compatto completamente elettrico. Dopo aver rivoluzionato il mercato dei veicoli medi e grandi con modelli elettrici di successo, Mercedes-Benz ora porta la sua tecnologia all’avanguardia anche nei veicoli compatti. L’eCitan è disponibile in versione Furgone, con due lunghezze diverse, e in versione Tourer per il trasporto passeggeri. Obiettivo eCitan… rivoluzionare il trasporto in città, offrendo un’autonomia adeguata e una capacità di carico che soddisfa le esigenze dei clienti commerciali.

L’eCitan: Versatilità e Sostenibilità

L’eCitan è un veicolo compatto che però offre un ampio spazio interno e una notevole capacità di carico. Con una lunghezza di 4498 mm nella versione compatta e 4922 mm nella versione lunga, è stato progettato per adattarsi alle esigenze dei clienti commerciali nelle aree urbane. La sua autonomia, compresa tra 280 e 284 chilometri secondo il WLTP, lo rende ideale per corrieri, servizi navetta e consegne nelle città.

Una delle caratteristiche più sorprendenti dell’eCitan è il suo tempo di ricarica rapida. Con un caricatore DC da 75 kW installato, la batteria da 45 kWh può essere caricata dal 10 all’80% del SoC (stato di carica) in soli 38 minuti presso le stazioni di ricarica rapida. Questo significa che gli operatori commerciali possono mantenere il loro veicolo in movimento con un minimo tempo di inattività.

Ma la vera magia dell’eCitan sta nella sostenibilità che non rinuncia alla capacità di carico. Il modello compatto offre uno spazio di carico di 2,9 metri cubi e una capacità di carico fino a 460 chilogrammi, mentre il modello lungo offre 3,7 metri cubi di spazio di carico e una capacità di carico fino a 660 chilogrammi. Questo significa che i clienti possono continuare a trasportare le loro merci senza compromessi, contribuendo nel contempo a ridurre le emissioni nocive.

L’eCitan Tourer: Trasporto Passeggeri Senza Emissioni

Per coloro che necessitano di trasportare passeggeri in modo sostenibile, c’è l’eCitan Tourer, con porte scorrevoli, sedili abbattibili e numerose opzioni di stivaggio.

Tecnologia Avanzata e Sicurezza

Mercedes-Benz non ha trascurato la tecnologia e la sicurezza nell’eCitan. Con il sistema multimediale MBUX (Mercedes-Benz User Experience), i conducenti possono godere di un’esperienza intuitiva e connessa. È incluso anche il supporto per Apple CarPlay e Android Auto, la connettività Bluetooth e la radio digitale.

Dal punto di vista della sicurezza, l’eCitan è dotato di una serie di sistemi di assistenza alla guida, tra cui l’Ausilio alla partenza in salita, il Cross Wind Assist e l’Attention Assist. Inoltre, sono disponibili opzioni come l’Active Brake Assist, l’Active Lane Keeping Assist e il Blind Spot Assist per migliorare ulteriormente la sicurezza dei conducenti e dei passeggeri.