Mazda2 hybrid: la versione sostenibile della city car nipponica

La Mazda2 già la conosciamo, ma in questa versione sostenibile non solo cambia qualcosa sotto al cofano, ma esteticamente parliamo di un look tutto suo.

La city car che introduce per la prima volta la tecnologia di propulsione Full Hybrid è gemella della Yaris. Infatti è il più recente risultato della collaborazione strategica tra Mazda Motor Corporation e Toyota Motor Corporation. Dopo la commercializzazione con il marchio Toyota di Mazda2 sul mercato americano, Mazda introduce sul mercato europeo un modello derivato da Toyota Yaris, ribattezzata Mazda2 Hybrid.

E così viaggiano di pari passo le due cittadine, con qualche piccola differenza in fatto di accessori, optional e prezzi. Prosegue l’implementazione Mazda sul mercato del suo approccio multi-soluzione, ossia offrire sempre il migliore propulsore sulla base delle diverse esigenze di mobilità individuale dei clienti, in considerazione delle condizioni di guida e in rapporto all’impronta ambientale delle diverse motorizzazioni. Mazda2 hybrid non pretende di essere l’unica auto di famiglia, forse un pò troppo ridotta per le esigenze di tutti, ma ricopre un ampio spazio in fatto di soluzioni alle esigenze quotidiane e anche in autostrada, se guidata con moderazione, rimane decisamente bassa nei consumi e divertente alla guida.

Come si presenta

Compatta dicevamo, una citycar a tutti gli effetti. la Mazda2 Hybrid porta in dote non soltanto la stessa estetica della Yaris, ma anche le sue misure: una lunghezza di 394 cm, una altezza di 150 cm e una larghezza di 175 cm.

Dimensioni compatte, allineate al segmento B di cui appartiene. Grazie alla piattaforma Toyota le proporzioni della nuova Mazda sono diverse rispetto alle altre vetture del Marchio, e come la Yaris ha sbalzi ridotti sia all’anteriore che al posteriore. Nella dotazione di serie della nuova Mazda2 Hybrid troviamo cerchi in acciaio da 15″ sul primo allestimento fino ai 16″ del top di gamma, piccola differenza dalla gemella…un pollice in meno rispetto alla versione top di Toyota.

Design accattivante

Il design complessivo è piacevole, grintoso nelle linee laterali e moderno. La linea è moderna e con un tocco di dinamismo, dato anche dai parafanghi molto sporgenti, Anche l’interno è essenziale ma volto al tecnologico e funzionale negli spazi. Qualità percepita gradevole, interni in plastica ma con qualche esercizio di sostenibilità con l’utilizzo di ecopelle e materiali riciclati. La capacità minima del bagagliaio è pari a 286 litri, allineata con il segmento. Abbattendo i sedili posteriori si recupera spazio, mantenedo però sempre uno scalino nel piano di carico. Lo spazio per le gambe degli occupanti del divanetto posteriore è essenziale, l’abitacolo non è enorme ma comunque adatto per quattro.

Tecnologia digitale

La strumentazione con tecnologia digitale è semplice e intuitiva da consultare, ed ha una disposizione razionale delle informazioni. Con cruscotto digitale per le versioni più alte, plancia arrotondata e un valido impianto multimediale con schermo di 7″ o 8″ al centro. Sistema di infotainment : radio DAB e smartphone integration con Apple CarPlay e Android Auto necessario per la navigazione. Presente anche il clima automatico bi-zona e il bracciolo centrale per il guidatore con vano porta oggetti integrato.

Sensazioni di guida

La Mazda 2 Hybrid è piacevole alla guida, buona la tenuta di strada e sterzo preciso. Grintosa all’occorrenza. Nel traffico si muove bene, ma anche fuori città è a suo agio.

Se la si guida in modo tranquillo, si riesce a viaggiare spesso a emissioni zero, e i consumi sono decisamente molto bassi sopratutto in città. Cosa da non sottovalutare di questi tempi. Il vantaggio di viaggiare in modalità puramente elettrica è evidente soprattutto nella guida all’interno di aree metropolitane trafficate, nella quale la guida a emissioni zero può arrivare a rappresentare anche al 50% dell’intera percorrenza.

Tecnologia del motore e comodità della trasmissione automatica non mancano. La versione Hybrid è anche chiaramente sensibile alle tematiche ambientali.

Motore sostenibile

La Mazda2 Hybrid, infatti, è una full hybrid che abbina un motore benzina tre cilindri da 92 Cv a 2 motori elettrici; la potenza complessiva sviluppata è pari a 116 CV permettendo doti di accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi e una velocità massima di 175 km/h. La tecnologia Full Hybrid assicura a Mazda2 Hybrid valori record in termini di efficienza: solo 3,8- 4,0 l/100 km di consumo medio e 87-93 g/km di emissioni di CO2 nel ciclo combinato WLTP.

Sfiziosa e sicura

Mazda2 Hybrid si caratterizza anche per le sue elevate doti di sicurezza, confermate dalle 5 stelle nel Test EuroNCAP e da una dotazione di sistemi di ausili alla guida particolarmente ricca. Su tutte le versioni troviamo di serie importanti sistemi di sicurezza attiva quali: Frenata di emergenza in città (anche notturna) con rilevamento pedoni e cicli; Frenata di emergenza in prossimità degli incroci; Cruise Control Adattivo; Mantenimento della corsia; Sistema di sterzata di emergenza; Riconoscimento segnali stradali e stanchezza del guidatore. Sono disponibili, a seconda dell’allestimento, anche il sistema di monitoraggio posteriore con frenata di emergenza e l’Head Up Display a colori che proietta le informazioni di guida sul parabrezza.

Allestimenti e prezzi

Mazda2 Hybrid è disponibile sul mercato italiano con tre livelli di allestimento: Pure, Agile e Select.

Mazda2 Hybrid Pure parte da un listino di 20.300 € chiavi in mano e dispone oltre a tutti i principali sistemi di sicurezza anche di climatizzatore automatico, sensori luci, sistema infotainment con radio digitale DAB con comandi al volante, display centrale touchscreen da 7” e interfacce Apple CarPlay™ / Android Auto e una ricca possibilità di personalizzazione mediante i Pack opzionali.