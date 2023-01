Mazda, il SUV compatto oggi è più efficiente che mai

Una ventata di novità è in arrivo da parte di Mazda col suo innovativo SUV Mazda CX-5, il veicolo che ha fissato nuovi standard di riferimento cambiando la percezione dei compatti di questo settore. Il modello 2023, infatti, porta con sé importanti novità tecniche e di line-up che hanno fatto esaltare ancora di più la gamma della Casa giapponese.

Mazda CX-5, motorizzazioni più efficienti

Con la nuova versione del SUV di Mazda, infatti, arriva l’innovativo sistema Mazda M Hybrid 24V che associato ai propulsori a benzina 2.0 litri da 165 CV e 2.5 litri da 194 CV, contribuisce a ridurre i consumi di carburante tra il 5% e l’8% rispetto al modello precedente con motori benzina. Grazie al nuovo sistema, infatti, il mezzo diventa più efficiente che mai riuscendo a riutilizzare l’energia recuperata durante la decelerazione e alimentando un ISG che agisce da motore elettrico per assistere il motore endotermico.

Grazie al nuovo alloggio della batteria agli ioni di litio, da 24 V montata tra le ruote, il SUV diventa poi ancor più confortevole sia da passeggero che da conducente, con un’ottima distribuzione del peso che contribuisce a rendere il mezzo ancor più sicuro anche in caso di collisione. Tra le motorizzazioni, poi, si annovera anche il diesel 2.2 litri doppia turbina con due livelli di potenza, sia da 150 CV e 380 Nm di coppia, disponibile sia con trazione anteriore sia con trazione integrale Mazda i-Activ AWD, nonché con cambio manuale o automatico a sei marce, che 184 CV e 450 Nm di coppia con trazione integrale associata al cambio automatico.

Comfort e design, il SUV si rinnova

Presentandovi il modello nella sua gamma rinnovata, vi avevamo preannunciato che il 2023 sarebbe stato un anno carico di novità per Mazda che nel modello CX-5 è riuscita nel mix perfetto di comodità, tranquillità e sicurezza. Il SUV nipponico, infatti, è davvero piacevole alla guida, ma è anche un piacere essere avvolti dal suo abitacolo che riscalda, in tutti i sensi, ogni passeggero del mezzo. Infatti volante e sedili sono riscaldabili elettricamente, funzione che ora è disponibile per tutte le versioni del SUV presente sul mercato.

Ordinabile da oggi con prezzi compresi tra i 36.700 euro della versione ibrida benzina 2.0 litri 165 CV Centre Line con trazione anteriore e cambio manuale a 6 marce, fino ad arrivare ai 50.050 euro per la versione Takumi dotata del propulsore diesel 2.2 litri da 184 CV con trazione integrale e cambio automatico, le prime unità saranno disponibili negli showroom Mazda a partire dal mese di febbraio.

Dieci sono i colori per la carrozzeria che includono ora la nuova tinta Rhodium White Premium, un bianco puro ispirato all’estetica giapponese che, grazie alla sua ricca profondità, alla luminosità e alla raffinata granatura, accentua il gioco di luci e ombre sulle superfici, sottolineando la robustezza delle forme combinata all’eleganza del Kodo design (qui invece vi abbiamo parlato di Mazda MX-5 MY 2023).

Guardando alle differenze col modello 2022, a dir la verità, lo stile sembra essere rimasto lo stesso, ma Mazda CX-5 2023 si rinnova nel suo line-up che ora prevede quattro nuovi allestimenti in gamma: Centre Line, Exclusive Line, Homura e Takumi, che adottano elementi distintivi per evidenziarne il rispettivo carattere e adattarsi a qualsiasi stile di vita; a questi si aggiungono, inoltre, le versioni speciali Advantage e Newground.

Grazie ai continui aggiornamenti, la CX-5 si conferma un modello fondamentale per la Casa di Hiroshima, arrivando a rappresentare circa il 19% delle vendite annue del Marchio in Europa e tuttora rimane il modello Mazda più venduto a livello globale.