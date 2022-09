 Mazda Cx-60: arriva in Europa il Suv giapponese in versione sostenibile

L’avevamo vista qualche mese fa, in fase di pre-produzione, ora pronta al suo grande debutto in versioni sostenibili e audacie. Buone le sensazioni di guida e di conseguenza anche di sicurezza. La piattaforma a trazione posteriore e motore longitudinale sono il perfetto gioco di equilibrio nei pesi, piacevole e divertente.

Mazda e i consumi

Come ridurli e come essere ad impatto zero ce lo insegna con la sua solita strategia green del coraggio. Il passo avanti oggi si chiama Cx-60 e porta con se tante soluzioni uniche sia in versione ibrida plug-in sia in quella a gasolio con tecnologia ibrida a 48V. La Cx-60 è il primo modello ibrido plug-in del marchio e allo stesso tempo è un nuovo motore turbodiesel a 6 cilindri in linea di 3,3 litri mild-hybrid a 48V. Entrambi in produzione. Nel corso del 2023 arriverà anche un altro 6 cilindri ibrido leggero, benzina e di 3 litri.

Nuovo motore ma anche nuove soluzioni e tecnologie

La versione e-Skyactiv G Phev a trazione integrale è pronta ad arrivare a fine mese di settembre, con un pieno di successo in pre-vendita. Elettronica di gestione del powertrain con 327 cavalli e 500 Nm di coppia , il più potente mai prodotto da Mazda, armonizza i quattro cilindri a benzina di 2,5 litri con 191 cavalli, l’unità elettrica con 175 cavalli e il cambio automatico a otto marce. Frizione multidisco e un generatore/motore elettrico al posto del tradizionale convertitore di coppia. La batteria da 17,8 kWh ho circa sessanta chilometri e si ricarica in circa due/tre ore. I prezzi spaziano dai 52.000 della versione Prime Line ai 58.000 euro della Takumi, fra le quali si collocano la Exclusive Line e l’Homura.

La turbodiesel ibrida a 48V è offerta sia nella versione a trazione posteriore sia in quella a trazione integrale. Questo sistema sviluppato dalla casa giapponese ripartisce continuamente la motricità fra gli assali, ma arriva ad assegnarla anche completamente solo a quello posteriore. La Cx-60 turbodiesel a due ruote motrici con una potenza di 200 cavalli è in vendita a prezzi che vanno 50.000 a oltre 57.000 euro, mentre la Awd a quattro ruote motrici con 249 cavalli va dai 55.000 a 61.000 euro. Allestimento Esclusive Line , Homura e l’elegante Takumi.