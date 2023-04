Mazda CX-5 il suv compatto evolve in tutta la sua perfezione

Lanciata nel 2012, la CX-5 d’origine è stata la prima Mazda a offrire design Kodo e tecnologia Skyactiv. Ha stabilito nuovi standard dinamici, cambiando le percezioni di quanto possa essere coinvolgente un SUV compatto. Il modello di seconda generazione del 2017 ha visto i tecnici Mazda portare a livelli ancora più alti la filosofia tecnologica e stilistica Jinba Ittai, auto e guidatore come una cosa sola. Con l’adozione del sistema G-Vectoring Control (GVC), la prima delle tecnologie Mazda Skyactiv-Vehicle Dynamic, la CX-5 è diventata ancora più confortevole, raffinata e reattiva. Poi gli aggiornamenti successivi si sono basati sui tanti e svariati punti di forza del modello di seconda generazione.

Numerosi elementi interni sono stati perfezionati ed evoluti per incrementare la qualità dell’abitacolo e dell’interfaccia uomo-macchina (HMI). È stata sviluppata la connettività per supportare sia Apple CarPlay® che Android Auto™ e le più recenti funzionalità dei servizi di connessione MyMazda App Connected Services. Inoltre, è disponibile un monitoraggio digitale a 360 gradi con quattro telecamere per facilitare le manovre in spazi ristretti.

Gli interventi su propulsori, sospensioni e servosterzo elettrico, e l’adozione del sistema G-Vectoring Control Plus (GVC Plus) hanno migliorato il comportamento della CX-5 sia su strada che nel fuoristrada. Ulteriori migliorie a propulsori, prestazioni NVH e tecnologie di sicurezza i-Activsense hanno consolidato la posizione della CX-5 come auto elegante, brillante e intelligente e hanno rafforzato la sua reputazione come una delle auto più piacevoli nel settore dei SUV.

ALLESTIMENTI E CONNETTIVITÀ

La Mazda CX-5 2023 introduce quattro allestimenti – Centre Line, Exclusive Line, Homura e Takumi – e due versioni speciali – Advantage e Newground. Questi nuovi allestimenti presentano delle differenze peculiari per caratterizzarne il loro specifico carattere:

Design esterno

La bellezza e la qualità delle forme dinamiche della carrozzeria della CX-5 sono un design Kodo maturo ed elegante in cui il risalto delle linee di carattere risulta minimo mentre le variazioni lungo le superfici della carrozzeria si enfatizzano nel cambio dei riflessi della luce.

La CX-5 2023 adotta il design del frontale introdotto con il modello 2022, che rappresenta la fusione di eleganza e di robustezza che ci si aspetta da un SUV. La calandra presenta una serie di elementi tridimensionali che conferiscono al frontale un aspetto più profondo. Le tipiche ali che si estendono verso l’esterno della calandra hanno forme bombate, assumendo l’aspetto di una robusta struttura che esprime la solidità della CX-5. I fari Full LED anteriori e posteriori sono di serie su tutte le versioni; su quelle più ricche troviamo i fari a matrice di LED che garantiscono una maggior sicurezza accompagnati anche dalla firma luminosa.

La gamma di 10 colori per la carrozzeria si caratterizza ora per la nuova tinta Rhodium White Premium, che sostituisce il colore Snowflake White. La tinta Rhodium White Premium è un bianco puro ispirato dall’estetica giapponese, che trova la bellezza nella semplicità e nell’assenza di elementi superflui. Inoltre, la granatura fine della verniciatura accentua le ombre sulla superficie della vettura, a completamento della trama metallizzata di questa tinta.

CARATTERISTICHE GENERALI

Focalizzato su comfort, qualità, design e funzionalità, l’abitacolo della Mazda CX-5 compete con le migliori auto della categoria offrendo una percezione premium in ogni aspetto.

Come in tutte le vetture Mazda di ultima generazione, l’architettura dell’abitacolo è stata concepita per creare un cockpit configurato con intelligenza per chi guida, con tutti i comandi principali e la strumentazione disposti in modo ergonomico attorno al volante che ne costituisce il punto focale.

CONNETTIVITA’

Comodità, tranquillità e sicurezza nel possedere una CX-5 sono ormai note grazie alla contemporanea disponibilità dell’app MyMazda, di un monitoraggio digitale a 360 gradi con quattro telecamere per facilitare le manovre in spazi ristretti e, di serie, un sistema di allarme antifurto con sensore antintrusione e sirena.

L’ampio display centrale da 10,25 pollici in formato 8:3 offre agli utenti un tempo di attivazione significativamente più rapido, una chiarezza dello schermo sostanzialmente migliorata grazie all’adozione della trasmissione digitale, la disponibilità della connettività cablata Apple CarPlay e Android Auto, e di un HMI Commander dal funzionamento ancora più intuitivo grazie ai nuovi caratteri più chiari e di diverso aspetto. La CX-5 2023 vi aggiunge poi la connettività wireless Apple Car Play e Andoid Auto, oltre alle moderne prese USB ora di tipo C.

App MyMazda

La più recente App MyMazda è disponibile gratuitamente su Apple App Store e Google Play Store. Introduce in tutta Europa servizi di connessione Connected Services con funzionalità avanzate che eliminano ogni barriera tra vettura e conducente per creare un’esperienza di totale continuità.

COMPORTAMENTO SU STRADA

La CX-5 2023 è dotata del selettore Mi-Drive (Mazda Intelligent Drive) presentato sulla versione 2022, che consente al conducente di scegliere la modalità di guida più appropriata con il semplice tocco di un comando. Situato sul pannello della leva del cambio, il comando del Mi-Drive offre due ulteriori modalità di guida: Sport e, per i modelli dotati di i-Activ AWD, una modalità Off-Road. La modalità di guida selezionata viene visualizzata sullo schermo TFT da 7 pollici del conducente.

Skyactiv-Vehicle Architecture

Alla CX-5 è stato applicato il concetto della Skyactiv-Vehicle Architecture del marchio, introdotto per la prima volta sull’attuale Mazda3, evolvendone ulteriormente la scocca, le sospensioni e i sedili per offrire un’esperienza di guida Jinba Ittai confortevole e coinvolgente anche nei viaggi più lunghi.

GRUPPI MOTORE-CAMBIO

La CX-5 è spinta da una serie di motori Skyactiv a benzina e diesel, con cambio manuale Skyactiv-MT a sei marce o cambio automatico Skyactiv-Drive a sei rapporti, e propone anche la più recente generazione della trazione integrale intelligente Mazda intelligent i-Activ AWD.

La gamma completa di motori per la CX-5 prevede due unità a benzina e due diesel. I motori a benzina e-Skyactiv-G 2.0 litri da 121 kW/165 CV e e-Skyactiv-G 2.5 litri da 143 kW/194 CV sono entrambi disponibili tanto con la trazione anteriore (solo con motore Skyactiv-G 2.0 litri da 121 kW/165 CV per il mercato italiano) che integrale. Lo e-Skyactiv-G 2.0 litri è disponibile con cambio manuale o automatico, mentre lo e-Skyactiv-G 2.5 litri è solo con il cambio automatico.

Tutte le versioni con i motori e-Skyactiv-G 2.0 litri e e-Skyactiv-G 2.5 litri sono dotate del sistema di disattivazione cilindri. A completare la gamma, i motori diesel Skyactiv-D 2.2 litri da 110 kW/150 CV o 135 kW/184 CV offrono la possibilità di scegliere tra cambio manuale o automatico e trazione anteriore (solo con motore Skyactiv-D 2.2 litri da 110 kW/150 CV per il mercato italiano) o integrale.

SICUREZZA

La CX-5 2023 mantiene i consistenti standard di sicurezza passiva e attiva che ci si aspetta da qualunque Mazda. Una serie completa di avanzate tecnologie di sicurezza i-Activsense di Mazda a supporto del conducente sono in grado di offrire prestazioni ai vertici della categoria in termini di sicurezza attiva.

Prestazioni di sicurezza attiva ai vertici della categoria grazie alle avanzate tecnologie di sicurezza i-Activsense a supporto del conducente

Il sistema di supporto alla marcia in colonna (CTS) riduce l’affaticamento del conducente nel traffico intenso

Fari a LED adattivi evoluti (ALH) per una più facile identificazione di notte a distanza dei pedoni e delle curve

