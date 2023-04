Lombarda Motori ha aperto il Terminal Audi a Monza

Voce del verbo espandersi: lo conosce bene la Lombarda Motori, che ha aperto il Terminal Audi a Monza, in via Ercolano angolo viale Stucchi. Lo storico dealer automotive (con sedi nell’area di Monza, Brianza e Milano) va a rafforzare la presenza sul territorio, svolgendo la propria attività su otto sedi e rappresentando i marchi Audi, Volkswagen, Volkswagen Veicoli Commerciali, Seat e Cupra. Oltre ai marchi dedicati all’usato Audi Prima Scelta Plus e Volkswagen Usato Certificato. Qualche numero? Solo nel 2022, sono stati consegnati 7000 mezzi nuovi e 2600 usati.

Il nuovo Terminal Audi è un edificio funzionale e smart, nei suoi servizi e nelle sue architetture. La nuova struttura ha un target: di ridurre al minimo l’impatto ambientale e porre l’attenzione sul cliente come individuo, all’interno di una realtà ecosostenibile. Ampia la gamma dei servizi dedicati al cliente Audi, personalizzati e sempre più evoluti. Un edificio con una superficie complessiva di 13.250 mq, di cui 1800 di showroom, un service di 1850 mq con 22 ponti, 350 posti auto, tutto supportato da un sistema di 1008 pannelli fotovoltaici, più 34 postazioni di ricarica monitorate centralmente.

La concessionaria fondata nel 1963 da Luigi Zannier, è sotto la guida della figlia, Elsa. Che, dal 2014, è socio e amministratore unico del gruppo: “Lombarda Motori ha sempre precorso i tempi, cogliendo le opportunità offerte dal continuo sviluppo tecnologico del mondo automobilistico e non solo. Dedicare al mercato sedi specializzate per ogni marchio che rappresentiamo, ci consente di svolgere un lavoro puntuale e offrire ai nostri clienti un servizio fatto su misura in base alle loro esigenze e ai loro interessi”.