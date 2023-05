Le Mazda CX-60 ibride diesel sono sbarcate in Europa: i prezzi

Mazda raddoppia. Dopo il successo di vendite della nuova CX-60 PHEV (plug-in a benzina), ecco la CX-60 ibrida diesel sbarcata in Europa e quindi anche in Italia a gennaio 2023. L’inedito motore a gasolio e-Skyactiv D a sei cilindri in linea da 3,3 litri presenta un’avanzata tecnologia di combustione altamente innovativa: è uno dei diesel più puliti al mondo. Alla base, il concetto del “giusto dimensionamento”, che ottimizza la cilindrata per migliorare sia l’efficienza nei consumi sia la potenza. Il propulsore, installato longitudinalmente, è disponibile per il mercato italiano con due potenze: 200 CV/147 kW con trazione posteriore; 249 CV/183 kW con trazione integrale Mazda i-Activ AWD. Entrambe associate alla trasmissione automatica a 8 rapporti.

Dotato del nuovo sistema M Hybrid Boost a 48 Volt, combina un’elevata potenza con consumi d’eccellenza. Parola chiave, raggiungere un’efficienza termica di oltre il 40%: il tutto grazie a un’avanzata tecnologia di combustione altamente innovativa DCPCI (Distribution-Controlled Partially Premixed Compression Ignition).

Con l’e-Skyactiv D da 249 CV/183 kW, accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi, velocità massima di 219 km/h, a fronte di un consumo medio di carburante di 5,3 litri ogni 100 km. Ed emissioni di CO2 di 137 g/km. La variante da 200 CV/147 kW ha un consumo medio di 4,9 l/100 km, con CO2 a 127 g/km.

Il prezzo? Da € 53.120. Come sempre, numerose le promozioni del Costruttore nipponico. In particolare, il noleggio a lungo termine. Anticipo di € 5.000 (IVA eslusa), 36 canoni mensili di € 536, per 45.000 km. E restituzione della vettura alla fine.