Le linee raffinate del Suv Peugeot: il 3008 a 48v

La terza è stata fatta a Malaga e riguarda la Peugeot 3008 Hybrid e-DCS 6. Un crossover di medie dimensioni con calandra possente e un motore ibrido mild a 48V. Un cocktail fra un 1.2 a tre cilindri turbobenzina da 136 CV e un elettrico da 21 kW di picco (28 CV).

Morale: metà delle strade urbane è percorribile solo in elettrico. Quando entra in azione il termico, l’insonorizzazione è perfetta. La scopriremo meglio nella prova su strada che faremo prossimamente. Il prezzo? A partire da 37.520 euro. Discorso analogo per la Peugeot 5008 Hybrid e-DCS 6: anche per il crossover a sette posti i consumi possono scendere fino al 15%, grazie alla possibilità di viaggiare in elettrico per diversi chilometri, alternandosi col termico. Per la sorella più spaziosa il prezzo parte da 40.670 euro.