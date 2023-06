Land Rover Range Rover Velar: SUV di notevole personalità

Desiderabile per design, con una presenza impattante, pulita e riduttiva: è la Land Rover Range Rover Velar. Le linee sono pura espressione del moderno DNA della Casa, con una nuova griglia a rete, fari Pixel LED ultrasottili e dettagli scuri. Il tetto sospeso e le maniglie delle porte a filo costituiscono chiari riferimenti al suo lignaggio, mentre la linea di cintura ininterrotta e la rastrematura dei finestrini bilanciano l’eleganza formale con un aspetto composto e dinamico.

Il parabrezza inclinato confluisce nel caratteristico tetto sospeso, che può essere specificato in entrambi i colori della carrozzeria o in Narvik Black. Le opzioni del tetto panoramico, fisso o scorrevole, evidenziano l’eccezionale spazio interno.

Dietro, il potente sbalzo fornisce equilibrio e mette in evidenza l’imponente lunghezza della Range Rover Velar sottolineandone l’aspetto robusto, mentre il nuovo paraurti posteriore basso ne esalta proporzioni, e nasconde i terminali di scarico per un aspetto pulito ed elegante. I gruppi posteriori a LED rispecchiano la raffinatezza dei fari con un accattivante aspetto 3D e un’illuminazione super-red. Sono completati da una terza luce di stop a tutta larghezza.

L’attenzione incessante alle linee pulite e pure è esemplificata dalle maniglie delle porte a filo: vengono rapidamente estratte quando le porte sono sbloccate tramite il telecomando, o premendo un discreto pulsante inserito nella maniglia, per ritrarsi dolcemente quando l’auto viene bloccata, o a velocità superiori a 8 km/h.

Dentro, il quadro strumenti è enfatizzato dall’ultimo sviluppo dell’infotainment Pivi Pro Range Rover, che è l’elemento centrale della cabina. La sua interfaccia singola in vetro curvo da 11,4 pollici è a portata di mano, più in alto al centro della plancia, per minimizzare il tempo durante il quale lo sguardo del conducente non è focalizzato sulla strada. Il senso di integrazione senza sforzo è potenziato da un Head-up Display ricco di funzionalità e da un Interactive Driver Display da 12,3″, che si combinano per ridurre le possibili distrazioni e fornire informazioni importanti al guidatore.

Meticolosamente ottimizzati in termini di peso e progettati per liberare ulteriore spazio interno, i sedili sono stati accuratamente scolpiti per facilitare la salita, mentre la reclinabilità elettrica e i sedili posteriori riscaldabili assicurano a tutti gli occupanti il comfort dei modelli della Casa britannica.

C’è un’opzione alternativa ai rivestimenti in pelle: il tessuto danese in lana Kvadrat. Che è del 58% più leggero della pelle, ha un aspetto moderno ed una migliore tattilità che aggiungono attualità al tradizionale lusso Range Rover. Un tessuto sottoposto a test durissimi: 60.000 cicli di prova di abrasione, equivalenti a 10 anni di impiego, e un test ai raggi UV in grado di replicare in un solo mese l’esposizione al Sole di un periodo di tre anni.

Il tessuto in poliuretano è anche prodotto in modo più responsabile, poiché il 99% dei solventi viene recuperato e riciclato nel processo di produzione, e lo stesso avviene per le acque reflue.

L’illuminazione di cabina configurabile è offerta come opzione, con una scelta di 30 colori, con temi preimpostati e una luce bianca calda e accogliente per la salita e la discesa dei passeggeri.

Sulla Velar, tecnologie all’avanguardia: il sistema di infotainment Pivi Pro di nuova generazione è al centro degli interni, con un nuovo touchscreen in vetro curvo da 11,4 pollici che consente di controllare intuitivamente tutte le impostazioni del veicolo, inclusi i comandi di volume, clima e sedili, integrati digitalmente nel display.

Per la migliore funzionalità i controlli aggiuntivi del clima, dei sedili e del volume audio sono sempre visibili sui lati dello schermo. L’accesso e il controllo sono immediati: basta premere e trascinare, o un semplice tap, grazie al familiare layout centrale a tre pannelli e alla flessibilità e l’intelligenza del Pivi Pro.

Il guidatore controlla tutto utilizzando l’intuitivo touchscreen centrale e posiziona i comandi del climatizzatore più in alto all’interno del veicolo. Il dispositivo presenta nuove barre laterali con controlli di scorrimento multifunzionali su entrambi i lati del display. Questi pulsanti virtuali sono sempre visibili e forniscono un accesso immediato agli oggetti di uso frequente.

Per una navigazione semplice, what3words è integrato anche in Pivi Pro. La tecnologia di mappatura intelligente divide il globo in quadrati di 3m x 3m, a ognuno dei quali viene assegnata una combinazione unica di tre parole casuali che formano un indirizzo what3words. Senza bisogno di connettività mobile, consente ai conducenti di navigare in una posizione precisa inserendo solo tre parole direttamente nel sistema.

Disponibile per l’uso senza la necessità di uno smartphone in auto, gli occupanti possono interagire con Alexa per controllare le funzioni del veicolo. éer una maggiore raffinatezza, il sistema Active Road Noise Cancellation della Velar utilizza una tecnologia avanzata di sensori e altoparlanti per mascherare l’intrusione del rumore esterno e rendere la cabina più tranquilla.

Migliorando l’esperienza di viaggio, Cabin Air Purification Plus è un avanzato sistema di filtraggio dell’aria che mira a fornire un’aria interna più pulita per un benessere e una vigilanza superiori. Vengono ionizzate le particelle nell’aria per contribuire a ripulire l’ambiente da allergeni, virus e batteri presenti nell’aria, e relativi odori.

Di notte, la nuova Range Rover Velar ottimizza l’illuminazione con i suoi avanzati fari Pixel LED con luci diurne Signature (DRL). Di serie su Dynamic HSE e Autobiography, questo sistema di fari è dotato di un numero di LED tre volte superiore rispetto ai fari Matrix LED.

In grado di lasciare in ombra quattro oggetti in arrivo dalla direzione opposta per evitare l’abbagliamento, l’Adaptive Driving Beam si adatta automaticamente alla velocità del veicolo, proiettando un fascio più largo alle basse velocità e un fascio più potente e lungo sopra i 70 km/h.

La tecnologia Active Road Noise Cancellation assicura che la nuova Range Rover Velar offra la cabina più silenziosa della sua categoria. Questa tecnologia intelligente funziona come un paio di cuffie per la cancellazione del rumore di fascia alta, monitorando costantemente le vibrazioni della superficie stradale e calcolando l’onda sonora in controfase necessaria per mascherare il rumore percepito dagli occupanti.

La Range Rover Velar è disponibile con più motori, incluso il plug-in P400e, efficiente nei consumi, oggi con un’autonomia aumentata del 21%, per una percorrenza che arriva a 64 km in modalità all-electric. Questo è disponibile al fianco di una gamma di motori Ingenium diesel, tutti dotati di tecnologia Mild Hybrid Electric Vehicle (MHEV) che aumenta efficienza e prestazioni.

L’equilibrio tra guida esclusivamente elettrica e prestazioni a benzina, rende la nuova Range Rover Velar P400e perfetta per brevi viaggi brevi, in città e per viaggi più lunghi. L’autonomia prevista in condizioni reali, che arriva a 51 km, è sufficiente per assicurare che la distanza media quotidiana percorsa da una nuova Velar possa essere coperta con emissioni zero allo scarico. Per i viaggi più lunghi, il propulsore ibrido plug-in offre 684 km reali di autonomia combinata a benzina ed elettrico.

Utilizzando solo la potenza elettrica, la P400e può percorrere fino a 64 km (certificati), mentre le emissioni complessive di CO2 partono da 38 g/km sul ciclo WLTP, con consumi di carburante fino a 1,6 l/100 km. L’autonomia in modalità solo elettrica è stata incrementata rispetto ai precedenti 53 km. grazie a una batteria da 19,2 kWh, più grande del 12% grazie all’aggiunta di un modulo.

Con una coppia combinata di 404 CV e 640 Nm, erogati dal motore a benzina Ingenium a quattro cilindri 2.0 litri da 300 CV e dal motore elettrico da 105 kW, la P400e è in grado di accelerare da 0 a100 km/h in 5,4 secondi, e di raggiungere la velocità massima di 209 km/h. La Velar P400e può anche viaggiare con la sola energia elettrica fino alla velocità di 140 km/h.

La P400e è uno dei pochissimi veicoli ibridi elettrici plug-in in grado di ricaricare rapidamente in corrente continua, con una carica dello 0-80% ottenibile in soli 30 minuti utilizzando un caricabatterie da 50 kW. A casa, invece, il veicolo può ricaricarsi dallo 0 al 100% con un caricatore in CA da 7kW in 2,5 ore.

Invece, l’ultima generazione di motori Ingenium diesel è disponibile con tecnologia MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) a 48 volt per un’efficienza e potenza superiori. Utilizza un generatore/starter integrato a cinghia (BiSG) per recuperare l’energia solitamente persa durante la decelerazione, energia che viene quindi immagazzinata in una batteria agli ioni di litio da 48 volt situata sotto il vano di carico posteriore, per essere quindi ridistribuita per aiutare l’accelerazione, e offrire allo stesso tempo un sistema start-stop più raffinato e reattivo.

In quanto alla dinamica, l’Adaptive Dynamics è di serie e garantisce che la rigidità delle sospensioni sia ottimizzata per le condizioni di guida, migliorando il comfort e la maneggevolezza.

Il sistema Torque Vectoring by Braking (TVBB), di serie su tutti i modelli, migliora ulteriormente l’agilità. Se il sistema rileva un inizio di sottosterzo all’ingresso in curva, avvia una leggera frenata delle ruote interne – in particolare della posteriore – per aiutare il conducente a mantenere la traiettoria desiderata. TVBB è utile anche a bassa velocità su superfici a scarsa aderenza.

Un sistema intelligente di trazione integrale (AWD) su richiesta distribuisce in modo ottimale la coppia a seconda delle condizioni, sia nella guida dinamica su strada sia in partenza su superfici a scarsa aderenza. Un portafoglio completo di tecnologie supporta le capacità all-terrain della Velar. La funzione 3D Surround Camera visualizza sul touchscreen una prospettiva esterna in 3D del veicolo in tempo reale, ed è utile per le manovre a bassa velocità.

Il menù 4×4 offre le informazioni sulle pendenze – il display mostra i gradi di inclinazione e le immagini delle videocamere anteriore e posteriore – oltre ai dati usuali come l’angolo di sterzo, la distribuzione della coppia, l’articolazione delle sospensioni e le rilevazioni del Wade Sensing.

I prezzi? Da € 71.100. Numerose le promozioni, fra cui finanziamenti con Valore futuro e noleggi.