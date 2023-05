Lancia Pu+Ra HPE: manifesto della Casa al Milano Design District

Alla Milano Design Week dell’aprile scorso, spiccava la Lancia Pu+Ra HPE, un concept car. Ossia il manifesto del brand italiano (Gruppo Stellantis) per i prossimi 10 anni: è stato esposto di fronte al Cassina Store Milano in via Durini (arredo contemporaneo), centro nevralgico del Fuorisalone, per tutta la durata della manifestazione.

Lo ha confermato Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia: “Il design rappresenta uno dei pilastri del Rinascimento di Lancia, il filo rosso che sta conducendo il marchio lungo la prima parte del suo percorso di rinascita”. La Casa è stata official partner di MDD (Milano Design District), il distretto inclusivo dei 41 associati, che sono le eccellenze del design in centro città all’interno di un progetto sinergico e di condivisione.

Il cammino condiviso si ispira alla “The Cassina Perspective”, ovvero a quella visione dell’azienda che combina i prodotti più̀ innovativi con le icone del Moderno, per creare ambienti accoglienti ed eclettici, secondo un codice di eccellenza progettuale unico.

La Lancia Pu+Ra HPE esprime infatti la profonda connessione del marchio con l’italianità e il legame con le eccellenze presenti sul territorio, distinguendosi per i richiami alla home furniture italiana. Una vettura 100% elettrica, con una visione del marchio in termini di autonomia con oltre 700 km, tempi di ricarica di poco più di 10 minuti e consumo energetico sotto i 10 kWh/100 km.

Un’auto che incarna appieno i princìpi dell’innovativo linguaggio di design del brand, puro e radicale. I volumi delle nuove vetture nascono per intersezione di forme elementari ed iconiche, come il cerchio e il triangolo, combinati con alcuni dettagli eclettici. Progressive Green è il nome del colore di Lancia Pu+Ra HPE, “progressive” in quanto guarda al futuro del Marchio e ai clienti di domani e “green” per il suo valore in termini di sostenibilità. Il frontale rappresenta una reinterpretazione della storica calandra Lancia, ora proiettata nel futuro attraverso tre raggi di luce che la rendono iconica, memorabile e riconoscibile da lontano.

Gli interni di Lancia Pu+Ra HPE esprimono piena coerenza con il nuovo linguaggio di design puro e radicale del marchio, grazie all’utilizzo di forme iconiche e semplici che sfuggono al linguaggio tipicamente automobilistico. Dentro il concept viene, infatti, ricreato uno spazio eclettico ispirato all’interior design, all’atmosfera delle abitazioni contemporanee, ad un’architettura fluida, con un’elevata attenzione ai dettagli, in una complessiva composizione di forme pure.

L’ispirazione al design dell’arredamento italiano è evidente nel tappeto rotondo e nei sedili anteriori, che prendono spunto dalle poltrone Maralunga firmate da Vico Magistretti per Cassina. Le due poltrone singole, indipendenti, presentano delle proporzioni uniche e una decisa cifra cromatica. Evidente la connessione col passato. Con 116 anni di storia, Lancia è sinonimo di eleganza italiana: si pensi alle icone come la Flaminia e Aurelia B24 Spider, le grintose Delta, Stratos e 037, le eclettiche Fulvia, Beta HPE. Lancia iniziare il suo Rinascimento con un piano strategico a 10 anni: sostenibilità, centralità del cliente e responsabilità sociale diventano fondamentali.