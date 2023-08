Lancia in Italia con il tour di Lancia Pu+Ra HPE

Lancia, dopo essere tornata in Germania, Spagna e Francia con il tour europeo di Lancia Pu+Ra HPE, il manifesto al 100% elettrico del marchio che attraverserà i paesi coinvolti nel processo di internazionalizzazione del brand, si è fermata qualche giorno per una breve sosta, nella sua casa torinese.

Sei paesi europei, al di fuori dell’Italia, in cui Lancia farà il suo ritorno nel 2024 con l’arrivo della nuova Ypsilon.

Lancia Pu+Ra HPE

Lancia Pu+Ra HPE è il manifesto del marchio per i prossimi 10 anni, una concept car 100% elettrica che rappresenta la visione del brand in termini di design, sensazione di casa degli interni, sostenibilità, elettrificazione e tecnologia senza sforzo. Si tratta di una vettura guidabile con una carrozzeria slanciata e innovativa per una massima efficienza, con una visione in termini di autonomia, tempo di ricarica ed efficienza.

È la prima auto della nuova era di Lancia, con tetto basso e 4 porte, ispirata al mondo del design degli interni italiani, grazie alla collaborazione con Cassina, leader nell’industria dell’arredamento di lusso, per un’esperienza tipicamente italiana di sensazione di casa.

Il nome Lancia Pu+Ra HPE deriva da Pu+Ra, il nuovo puro e radicale linguaggio di design del marchio, mentre HPE sta per High Performance Electric. La nuova concept car di Lancia incarna pienamente i principi del nuovo design del brand, in cui i volumi della vettura sono creati dall’intersezione di forme geometriche elementari, come il cerchio e il triangolo, combinati con pochi dettagli eclettici del patrimonio di Lancia, come le persiane veneziane della Lancia Beta HPE.

Lancia Pu+Ra HPE è una vettura con il 70% delle superfici tattili realizzate con materiali eco-sostenibili che esprimono l’italianità, l’eclettismo, la tradizione ridisegnata e la sensazione di casa. È la prima auto dotata di infotainment S.A.L.A., che centralizza le funzioni audio, di controllo del clima e di illuminazione, consentendo di adattare l’ambiente all’interno dell’auto con un semplice tocco di pulsante o con il suono della voce.

Casa Lancia

Un canale di comunicazione online riservato alla comunità dei venditori italiani dedicati e certificati di Lancia. Durante la fase iniziale e fino al lancio della nuova Ypsilon, il canale sarà gestito direttamente dal CEO del marchio, segno chiaro dell’importanza dei prossimi mesi nel percorso di Lancia verso una posizione premium.

Casa Lancia mira a creare un collegamento diretto e autentico con la comunità, dove ognuno può commentare le novità, esprimere un’opinione e condividere idee con il CEO del marchio e tutti gli altri membri della comunità, con la certezza di ricevere una risposta entro 72 ore!

L’apertura di Casa Lancia fa parte di un processo più ampio di rinnovamento della forza vendita Lancia in Italia, formata ora da venditori dedicati al marchio e certificati attraverso attività di formazione a vari livelli. La formazione iniziata a luglio, si concluderà nel settembre 2024 con l’obiettivo preciso di rendere i venditori ancora più cruciali e offrire ai clienti finali un’esperienza premium e coinvolgente.

Nuova immagine coordinata del marchio

Dopo l’introduzione del nuovo logo e del linguaggio di design del marchio, Lancia sta ora presentando linee guida per una nuova immagine coordinata, per uso interno ed esterno, riguardanti l’applicazione dell’intera Corporate Identity di Lancia (ad esempio, logo, lettering, colori, immagini e tutti gli altri elementi grafici).

Implementazione della nuova Corporate Identity

Dopo l’apertura del primo showroom pilota a Milano lo scorso gennaio, la nuova Corporate Identity di Lancia sta prendendo forma.

La nuova Corporate Identity di Lancia riflette i quattro pilastri del piano strategico decennale del marchio – qualità, elettrificazione, sostenibilità e un modello di vendita innovativo. L’obiettivo è fornire un’esperienza di shopping premium al cliente finale, con un chiaro tocco di eleganza italiana che alterna tonalità chiare e scure e l’uso di materiali di alta qualità.

Per garantire un’esperienza ancora più coinvolgente, una volta entrati nel negozio, il cliente inizia il suo viaggio alla scoperta del “mondo di Lancia“, circondato da arredi accuratamente selezionati che offrono un’autentica “sensazione di casa” tipicamente italiana, resa possibile grazie al brand italiano Cassina. L’intero ambiente è valorizzato dalla luce naturale che entra attraverso le ampie vetrate e mette in risalto le auto in esposizione, come se fossero bellissime sculture da ammirare in ogni dettaglio.

Un nuovo sito web

Un nuovo sito web di Lancia è ora online per l’Italia e sarà disponibile in altri paesi europei a partire da ottobre, con uno stile rinnovato che riflette perfettamente lo spirito del nuovo stile Lancia, grazie a immagini con maggiore potenza espressiva, pensate per i clienti che amano i prodotti “Made in Italy” per la loro eleganza, innovazione e sostenibilità. L’interfaccia è più semplice e intuitiva, enfatizzando la trasparenza e la chiarezza, con informazioni complete e opzioni di configurazione dell’auto facili da usare con pochi clic, per essere pienamente in linea con i valori del marchio e focalizzarsi il più possibile sulle vendite online.

Entro la prima metà del 2024, il marchio avrà 70 nuovi concessionari in Europa nelle 70 principali città europee, con le prime 40 lettere d’intenti già firmate. La strategia prevede un nuovo, efficiente e innovativo modello di distribuzione, con il 50% delle vendite online e un numero selezionato di rivenditori basati su un concetto chiave del Rinascimento di Lancia: la qualità senza compromessi.

I nuovi showroom forniranno ai clienti un’esperienza totalmente coinvolgente, sia online che offline, ricreando un’atmosfera di “sensazione di casa”, grazie a materiali, colori e attenzione ai dettagli ispirati all’architettura e al design italiano.

Come parte del piano strategico decennale, Lancia prevede il lancio di tre nuovi modelli, uno ogni due anni, a partire dal 2024 con l’introduzione della Nuova Ypsilon. Dal 2026 Lancia lancerà solo modelli al 100% elettrici e dal 2028 venderà solo auto completamente elettriche. Il piano strategico presterà grande attenzione alla sostenibilità, come dimostrato dall’uso di materiali innovativi: il 50% delle superfici tattili sarà eco-sostenibile.