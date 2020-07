Lamborghini Essenza, debutta l’hypercar da corsa in edizione limitata

editato in: da

Lamborghini realizzerà solo 40 esemplari della sua nuova Essenza, progettata da Lamborghini Squadra Corse e disegnata dal Lamborghini Centro Stile. L’auto discende da modelli come Miura Jota e Diablo GTR ed è equipaggiata con il più potente motore 12 cilindri aspirato mai sviluppato dl brand.

Stefano Domenicali, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini, ha commentato: “Essenza SCV12 rappresenta la più pura esperienza di guida in pista che il nostro marchio possa offrire, un’impresa ingegneristica che sottolinea il legame indissolubile tra il nostro marchio e l’asfalto della pista. Lamborghini è un brand costantemente rivolto al futuro e in cerca di sfide innovative, ma non dimentichiamo mai le nostre radici e ciò che siamo: costruttori di auto supersportive”.

Lamborghini Essenza SCV12 è stata realizzata per l’utilizzo in pista e le soluzioni ingegneristiche sono di derivazione racing. Il motore V12 è in grado di erogare una potenza eccezionale che supera 830 CV. Per garantire la massima agilità e stabilità anche sui tracciati più impegnativi, sono state adottate soluzioni cinematiche ispirate dai prototipi da competizione.

Maurizio Reggiani, Chief Technical Officer di Automobili Lamborghini, ha commentato: “Essenza SCV12 è la massima espressione del motore V12 aspirato, simbolo del nostro marchio dal 1963 ad oggi. Un progetto in cui abbiamo unito la ricerca della perfezione ingegneristica a un’aerodinamica raffinata, design futuristico e soluzioni innovative. Il risultato è una vettura coinvolgente e senza compromessi, nata per correre e per esaltare in pista le caratteristiche che hanno reso celebre Lamborghini nel mondo, offrendo emozioni uniche e speciali”.

L’aerodinamica deriva dall’esperienza Lamborghini Squadra Corse nelle competizioni GT e assicura un livello di efficienza e deportanza superiore a quello di una vettura GT3, con un valore di 1.200 kg a 250 km/h. Il design di Essenza SCV12 è creato dal Lamborghini Centro Stile. Il carattere essenziale della vettura è sottolineato dalla struttura della carrozzeria, formata da soli tre elementi, che permettono una rapida sostituzione in caso di necessità durante i pit-stop. La livrea di lancio in Verde Selvans, Grigio Linx, Nero Aldebaran Gloss e Arancio California è completata dei loghi dei partner, Pertamina, Pirelli e Roger Dubuis.

Il volante multifunzione con display è stato disegnato prendendo ispirazione da quelli delle monoposto di F1, per offrire la massima ergonomia e un feeling perfetto; il sedile specifico OMP omologato FIA con scocca in carbonio dona al pilota confort, sicurezza e stabilità.

I fortunati clienti che avranno la possibilità di acquistare la nuova Essenza SCV12 entreranno a far parte di un club esclusivo che darà accesso a programmi di guida per pilotare la propria hypercar in tutti i più prestigiosi circuiti del mondo. Giorgio Sanna, Head of Lamborghini Motorsport, ha dichiarato: “Con Essenza SCV12 abbiamo voluto portare all’apice non solo performance e piacere di guida ma anche l’esperienza fuori dalla pista. Il cliente potrà usufruire di servizi esclusivi e altamente personalizzabili, per vivere a 360° il meglio dell’ospitalità italiana ed entrare a far parte della famiglia Lamborghini Squadra Corse”.