La Superficie Assoluta di Cupra alla Milano Design Week 2023

In una delle zone più alla moda di Milano, in Corso Como 1, in occasione della Design Week 2023 dal 18 al 23 aprile è andata in scena la Superficie Assoluta di Cupra: il marchio spagnolo (del Gruppo Volkswagen), che sta andando a mille a livello di vendite. Ideata da Francesca Sangalli, Head of Color & Trim and Concept & Strategy della Casa iberica, ha avuto come temi centrali tecnologia e sostenibilità. I materiali utilizzati rappresentano il futuro del design di Cupra, in un’esperienza visionaria.

Al Cupra Garage meneghino, l’attenzione è puntata su come le diverse superfici possano trasmettere esperienze sensoriali uniche: materiali trasformati che acquisiscono un valore rinnovato e rispecchiano i valori delle nuove generazioni. “Volevamo spostarci dai soliti materiali dell’automotive per concentrarci maggiormente su quanto è in linea con le preferenze delle nuove generazioni. Che valorizzano nuovi elementi, rispettano l’ambiente e promuovono una crescita sostenibile. Crediamo che la sostenibilità ci dia l’opportunità di reinterpretare l’autenticità di Cupra”, ha detto Francesca Sangalli.

Il tutto grazie a tessuti in pelle vegana, polimeri riciclati, nuove tecniche del design parametrico e la stampa 4D. Presenti anche le fibre naturali vegetali che sostituiscono il carbonio e le nuove superfici vengono trattate con colori neutri che esaltano la sofisticatezza di alcuni degli elementi esposti.

Una “lifestyle destination”, quindi: uno spazio contemporaneo e non convenzionale in cui i diversi ambienti sono stati ripensati per un’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente.

Da parte sua, Pierantonio Vianello, direttore Cupra Italia, ha spiegato la filosofia sottostante a questo evento: “Creiamo vetture che sposano i valori delle nuove generazioni, sempre più attente al design e alle prestazioni, ma anche alla tecnologia e alla sostenibilità ambientale, identificandosi così nella scelta di materiali e finiture del brand. Dall’esposizione ideata per la Milano Design Week, spicca ancor più la determinazione a esplorare autenticità e unicità, valori importanti per le nuove generazioni. Che trovano nelle community, come la Cupra Tribe, la possibilità di esprimere se stesse e di vivere appieno la propria autenticità. Le persone fanno il brand, e fanno anche la differenza: il design è lo strumento attraverso il quale dimostriamo questa unicità”.