La regione europea con più auto ogni 1000 abitanti? La Valle d’Aosta

Auto, auto e ancora auto. I dati pubblicati da ISTAT mostrano come le automobili siano il mezzo più utilizzato dagli italiani per spostarsi da casa al lavoro. Secondo l’istituto di statistica, nel 2021 il 76,4% delle persone nel nostro Paese usava questo mezzo per raggiungere la sede di lavoro: oltre tre quarti del totale della popolazione italiana. Gli italiani, che avevano un lavoro vicino a casa e che sceglievano di spostarsi a piedi, erano invece il 12,3% mentre il 10,5% utilizzava il bus, il 3,3% lo scooter e solo il 3,3% si spostava con mezzo meno inquinante: la bici. Ma quali sono le Regioni in Italia dove ci sono più auto ogni 1.000 abitanti? E quali sono i dati europei?

Italia seconda in Europa per auto immatricolate nel 2020

Partiamo con un primo dato. La nazione con il maggior numero di auto immatricolate in Unione Europea è la Germania, con oltre 53 milioni di immatricolazioni. Al secondo posto troviamo il nostro Paese: in Italia il totale di auto immatricolate nel 2020 è stato pari a 44.908.390. Un dato in crescita rispetto ai 42.842.641 del 2016 e che ci pone davanti alla Francia, che raggiunge un livello simile al nostro, e alla Spagna dove le auto immatricolate nel 2020 risultavano 30 milioni. Le prime Regioni in Europa per numero assoluto di auto immatricolate fanno parte proprio della Germania e dell’Italia. La Baviera ha, per esempio, oltre 9 milioni e 300 mila auto immatricolate; la Lombardia ne ha quasi 7 milioni.

In Valle d’Aosta il record di auto ogni 1.000 abitanti

Ma quali sono le 10 regioni in Europa con i tassi di motorizzazione più elevati? Al netto dei valori assoluti, che sono legati al numero di abitanti e che vedono la Lombardia come prima regione d’Italia, la Valle d’Aosta, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano sono i territori con il maggior numero di auto immatricolate ogni 1.000 abitanti. Il dato della Valle d’Aosta è decisamente quello più alto in Europa: ogni 1000 abitanti si contano 1.787 auto. Quasi 2 auto per ogni abitante. A seguire troviamo la Provincia autonoma di Trento con 1.285 auto ogni 1.000 abitanti e la Provincia di Bolzano con 871 ogni 1.000 abitanti. Tra le prime 10 regioni in Europa ci sono anche Umbria e Molise che hanno un valore di 747 e 732 auto ogni 1.000 abitanti.

Berlino: poche auto in città

Viceversa, tra le Regioni che hanno il numero più basso di auto immatricolate troviamo per esempio la città di Berlino. Nella capitale della Germania, le auto sono 333 ogni 1.000 residenti. Chiude la classifica la francese Mayotte, arcipelago dell’Oceano Indiano, con 72 auto ogni 1.000 abitanti.