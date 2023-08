La nuova Mazda CX-60 2.5 e-SKYACTIV PHEV 327CV AWD: l’incarnazione della potenza, l’eleganza e l’efficienza

La Mazda CX-60 si presenta sul mercato come un’auto che unisce eleganza e sportività. L’esperienza di guida è dinamica e l’efficienza energetica di prim’ordine. Dotata di una potenza eccezionale e di un design accattivante, questa vettura rappresenta l’evoluzione dei modelli Mazda, offrendo in linea alla loro filosofia nipponica un’esperienza unica sulla strada. Conosciamola meglio.

Caratteristiche esterne: La Mazda CX-60 cattura l’attenzione fin dal primo sguardo con il suo design. Le Linee fluide e scolpite conferiscono un aspetto dinamico, mentre la griglia frontale distintiva e i fari a LED affilati aggiungono un tocco di raffinatezza. Il tetto panoramico, incluso nella versione TAKUMI, che proviamo oggi, ci fa immergere in un abitacolo luminoso e spazioso ma entriamo in auto e scopriamolo insieme.

L’interno è un connubio di comfort, stile e tecnologia. I sedili in pelle di alta qualità offrono un supporto eccezionale e la massima comodità durante i lunghi viaggi. Gli spazi sono ben progettati e i materiali di alta qualità. Questo crea un’atmosfera raffinata, mentre il sistema di infotainment di ultima generazione, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, offre un facile accesso alle funzioni di navigazione, comunicazione e intrattenimento.

Motore: Questa Mazda CX-60 e-SKYACTIV PHEV è equipaggiata con un motore potente ed efficiente che combina un motore a benzina da 2,5 litri e un sistema ibrido plug-in. Questa combinazione offre una potenza di 327 cavalli, permettendo all’auto di accelerare con sicurezza e di affrontare ogni sfida sulla strada. Il sistema di trazione integrale All Wheel Drive garantisce una presa ottimale e una stabilità superiore, consentendo alla vettura di gestire facilmente una varietà di condizioni di guida.

Guida e assistenza alla guida: L’esperienza di guida è coinvolgente e sicura ,grazie a una serie di sistemi avanzati di assistenza alla guida. Il sistema di controllo della trazione elettronico (TCS) e il controllo dinamico di stabilità (DSC) lavorano insieme per garantire una stabilità e una tenuta di strada ottimali. Il sistema di assistenza alla frenata intelligente (SBS) aiuta a prevenire collisioni,riducendo automaticamente la velocità o attivando i freni in caso di rilevamento di un potenziale impatto. Inoltre, il sistema di avviso di cambio di corsia (LDW) e il sistema di mantenimento della corsia (LKA) assicurano che il veicolo rimanga allineato nella sua corsia e avvisano il guidatore in caso di deviazioni involontarie.

Comfort e convenienza: Dotata di una serie di funzionalità che la rendono in ogni viaggio un’esperienza piacevole, la CX60 ha un sistema di controllo della climatizzazione automatica a doppia zona che assicura un comfort ottimale per il guidatore e i passeggeri, indipendentemente dalle condizioni esterne.

Il sistema di navigazione integrato inoltre fornisce indicazioni precise e aggiornate, mentre il sistema audio premium, incluso nel pacchetto Conv&Sound, offre un’esperienza acustica di alta qualità.

La Mazda CX-60 incarna l’essenza di una vettura moderna, combinando potenza, efficienza, stile e comfort. Con un design accattivante, un motore potente e un interno lussuoso, questa vettura offre un’esperienza di guida entusiasmante e raffinata e si posiziona come una scelta eccellente per coloro che cercano un SUV sofisticato e performante. Il prezzo? La versione Takumi parte da 61.000 euro, con la vernice Premium Rhodium White e i pacchetti comfort, sound, drive assistance e sun roof Panoramico che abbiamo provato oggi, si sale a 70.000 euro.