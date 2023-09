La nuova Honda CR-V: innovazione, efficienza e stile inconfondibile

La Honda CR-V è stata per anni una delle auto più vendute al mondo, e nel 2022 si è posizionata al quarto posto. Anche in Italia, ha riscosso un notevole successo con 71,864 unità vendute. Ora, la sesta generazione di questa ammiraglia giapponese si evolve ulteriormente, offrendo una gamma di opzioni ibride e miglioramenti in tutti gli aspetti. A partire da novembre, la nuova Honda CR-V sarà disponibile in due versioni: la full-hybrid con una batteria più piccola ma più efficiente, e la plug-in hybrid con una batteria più grande che offre un’autonomia elettrica eccezionale.

Propulsione Ibrida: Efficienza e Potenza

Entrambe le versioni della CR-V condividono la stessa base propulsiva, che include un motore benzina 2.0 a 4 cilindri ad iniezione diretta e ciclo Atkinson. Questo motore eroga 184 cavalli ed è noto per i suoi consumi efficienti, registrando 5,9 litri/100 km e un’ampia riduzione delle emissioni, pari a 134 g/km. La vera innovazione sta nell’architettura ibrida: il full-hybrid dispone di due motori elettrici leggeri, uno per la spinta e l’altro per la generazione di energia, con una trasmissione a due rapporti. La gestione intelligente dell’energia offre un’esperienza di guida quasi completamente elettrica, con un’autonomia complessiva di 828 km.

La plug-in hybrid, invece, presenta una batteria più grande da 17,7 kWh, che garantisce un’incredibile autonomia elettrica fino a 82 km. Dotata di un caricatore da 6,8 kW, questa versione può essere ricaricata completamente in soli 2,5 ore quando la batteria è a 25 gradi. Per ottimizzare l’efficienza energetica, è possibile utilizzare servizi di precondizionamento e clima.

Spaziosa ed Elegante: Design e Interni

La nuova CR-V è stata progettata per offrire ancora più spazio e comfort. Rispetto al modello precedente, è cresciuta in lunghezza di 108 mm e in larghezza di 11 mm. Il passo è aumentato di 40 mm, il che si traduce in spazi più ampi per tutti gli occupanti, con un incremento di 16 mm per lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori. Il bagagliaio è stato potenziato, offrendo 587 litri di capacità per il full-hybrid e 617 litri per la plug-in hybrid.

All’interno dell’abitacolo, la qualità dei materiali è stata migliorata, mentre la visibilità è stata ottimizzata grazie a una vetratura superiore, al cofano piatto e a un piano visivo rialzato di 4,4 gradi. La plancia è pulita, ordinata e caratterizzata da elementi orizzontali, con un display dell’infotainment centrale da 9,0″ e un display del quadro strumenti da 10,2″, un dettaglio che segna una prima volta nella storia della CR-V. Inoltre, l’head-up display è proiettato sul parabrezza.

Fonte: honda

Design Esterno: Pulito ed Elegante

Il design esterno della CR-V è elegante senza perdere in aggressività e sportività. I montanti anteriori sono stati spostati più indietro, il cofano è più allungato, e il risultato complessivo è un maggiore dinamismo. La sportività è enfatizzata dalle due diverse calandre, che distinguono i modelli.

Tecnologia Avanzata di Assistenza alla Guida

La sesta generazione della CR-V introduce il nuovo Honda Sensing 360, che include una telecamera frontale a 100 gradi, radar a onde millimetriche e quattro radar agli angoli, fornendo una visuale a 360 gradi intorno al veicolo. Questo sistema offre un livello 3 di guida autonoma e rappresenta un passo importante verso l’obiettivo di Honda di raggiungere zero incidenti entro il 2050.

Disponibilità e Prezzi

La Honda CR-V sarà disponibile in Italia a partire da novembre, con un listino prezzi che parte da 49,900 euro per l’allestimento Elegance, 51,900 euro per la versione a trazione integrale, e 54,900 euro per l’allestimento Advance, sempre con trazione integrale. La versione ibrida plug-in Advance Tech sarà disponibile a partire da 59,900 euro.

La sesta generazione della Honda CR-V è una testimonianza dell’innovazione costante e dell’impegno di Honda nel fornire veicoli efficienti, spaziosi e all’avanguardia in termini di tecnologia. Con una gamma di opzioni ibride, design raffinato, spazi più ampi e tecnologie avanzate di assistenza alla guida, la nuova CR-V è pronta a continuare la sua storia di successo e a soddisfare le esigenze dei clienti moderni.