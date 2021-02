La nuova Fiat 500 è 100% elettrica: la prova su strada

editato in: da

La 500 torna a far parlare di se, in versione nuova completamente elettrica. Pensata, disegnata e ingegnerizzata in Piemonte, la nuova 500 è figlia del made in Italy o meglio ancora del made in Torino. Dall’antico quasi romantico marchio Fiat, nasce una nuova icona; se la prima degli anni Cinquanta ha dato il via alla motorizzazione di massa, la terza generazione porta alla ribalta l’elettrificazione per tutti.

Un’auto progettata, non come un nuovo modello, ma con una vera e propria gamma di modelli basati sul design iconico della 500. “La Prima” Opening Edition è caratterizzata da stile, esclusività, tecnologia e connettività . In versione berlina, cabrio 3 porte e un’inedita versione 3+1 con una porta in più sul lato passeggero per agevolare l’ingresso e l’uscita. Tutte pensate per la guida in città e non solo.

La “piccola” elettrica è lunga 3,61 metri e larga 1,69 – entrambe le misure sono cresciute di 6 cm rispetto all’attuale 500; si presenta con un passo cresciuto di 2 cm per far posto al pacco batterie da 42 kWh posizionato tra i due assi che abbassa così il baricentro della vettura a vantaggio della guidabilità.

La 500e adotta un motore elettrico da 118 CV che permette di raggiungere una velocità massima autolimitata di 150 km/h e scattare da 0 a 100 km/h in 9”. La batteria consente un’autonomia di 320 km e può essere ricaricata tramite il caricatore da 85 kW di serie che consente di “accumulare” 50 km d’autonomia in 5′ raggiungendo l’80% della carica in 35′ tramite l’uso delle colonnine pubbliche.

A seconda della dimensione della batteria in dotazione, con un’autonomia tra 180 e 320 km nel ciclo Wltp (più realistico del precedente Ndec), la nuova 500 Elettrica può aspirare a diventare la vettura di famiglia virtuosa, proiettata al futuro. Con una rete di stazioni di ricarica sempre più estesa e capillare (sono già oltre 12mila i punti di ricarica in Italia e oltre 200mila in Europa, secondo i dati Eafo), anche la trasferta elettrica per le vacanze sarà presto possibile.

Grazie al cavo di serie Mode2 da 3 kW bastano meno di 10’ alla Walbox by Mopar di casa per una ricarica di energia sufficiente per percorrere circa 50 km, sei ore per una ricarica completa e una dotazione di sistema fast charge a 50 kW che consente di fare il pieno di elettroni nelle colonnine posizionate in città, con il tempo di una spesa.

Semplice, completa e ricca di contenuti la gamma della nuova 500 elettrica ha tre livelli di motorizzazione battezzati: Action, Passion e Icon, tutti caratterizzati da tecnologia, connettività e sicurezza ai massimi livelli, ma ciascuno con una precisa missione.

La versione Action è destinata all’utilizzo cittadino, per gli automobilisti che percorrono mediamente 50 km al giorno; il motore elettrico è da 70 kW/96 Cv alimentato da una batteria al litio che consente un’autonomia di oltre 180 km con un pieno e che diventano anche 240 nell’uso urbano. La velocità massima autolimitata a 135 km/h ne fanno la regina della mobilità in città.

La versione intermedia Passion : autonomia fino a 320 km che possono arrivare fino a 458 km nell’uso cittadino. È dotata di fast charge da 85 kW che consente di ricaricare la batteria da 0 all’80% in 35’, ma ne bastano circa 5’ per ricaricare 50 km. La potenza sale a 87 kw/118cv e una velocità massima 150km/h sempre autolimitata.

Medesime caratteristiche tecniche della Passion, per la versione Icon, top di gamma all’insegna di stile, tecnologia, materiali e contenuti.

Guidare la nuova 500 Elettrica è un’esperienza divertente e appagante. Brillante nelle prestazioni, elegante e moderna dentro e fuori. La 500e porta al debutto tecnologie inedite e risponde ai comandi vocali quando la si interroga.

Il nuovo sistema di infotainment con display touch ad alta definizione da 10”25, navigatore e sistema Uconnect 5, che vanta anche il sistema di interazione natural language con riconoscimento vocale avanzato per dialogare con la vettura tramite la wake-up word ‘Hey Fiat’ permettendo il controllo dei parametri di autonomia e di ricarica, di impostare il climatizzatore e scegliere la musica preferita.

La nuova 500 è la prima vettura del suo segmento equipaggiata con la guida autonoma di livello 2 grazie alla completa dotazione di sistemi Adas (Advanced driver-assistance systems) che rendono la guida più facile, sicura, semplice e divertente.

Prezzi da 29.900€ per la 500e berlina, 32.900 per la cabrio e 31.900 per la 3+1. Grazie agli ecoincentivi il prezzo d’attacco della nuova 500 è 19.900€, che diventano 15.900€ con la rottamazione.