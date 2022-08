La Mercedes di serie più potente mai costruita: video

“Everything but quiet” è il pensiero centrale della nuova AMG GT 63 S E PERFORMANCE che proietta il DNA della Driving Performance AMG nel futuro elettrificato.

Tecnologia E PERFORMANCE per l’auto di serie più potente

La prima ibrida Performance di Mercedes-AMG ha attinto il suo DNA dalle tecnologie di Formula 1. Il risultato è un’inedita configurazione della trazione ibrida, con motore elettrico e batteria sull’asse posteriore e una batteria High Performance sviluppata appositamente. Grazie alla speciale catena cinematica, Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE (consumo di carburante combinato ponderato: 8,6 l/100 km; emissioni di CO 2 combinato ponderato: 196 g/km; consumo di corrente ponderato: 10,3 kWh/100 km) coniuga una potenza superiore e una dinamica di marcia straordinaria con la massima efficienza. Il modello E PERFORMANCE proietta così il DNA della Driving Performance AMG nel futuro elettrificato. La combinazione di V8 biturbo da 4,0 litri e motore elettrico fornisce una potenza complessiva di 620 kW (843 CV) e una coppia massima che supera i 1.400 Nm.

La risposta immediata del motore elettrico sull’asse posteriore, la rapida erogazione di coppia e la migliore ripartizione del peso rendono possibile una nuova esperienza di guida, caratterizzata da un grande dinamismo. Come nella Formula 1, la batteria è dimensionata per erogare e accumulare potenza in tempi rapidi. I 12 chilometri di autonomia elettrica concedono un’utile libertà di movimento, ad esempio in città o nelle zone residenziali. La GT 63 S E-Performance 4MATIC+ Coupé4 è disponibile in Italia in un’unica versione con prezzi a partire da 203.000 euro.

Ponendosi come nuova ammiraglia della Serie, AMG GT 63 S E PERFORMANCE vanta un equipaggiamento molto fornito. Dispone infatti di tutti gli aggiornamenti introdotti con l’ultimo restyling, come l’assetto RIDE CONTROL+ AMG con nuovo sistema di sospensioni. La dotazione di serie comprende anche la versione adattata dei freni ceramici in materiale composito AMG ad alte prestazioni e il sistema multimediale MBUX con indicazioni specifiche per la trazione ibrida.

70 kW di potenza continuativa e 150 kW di potenza di picco

La batteria High Performance di AMG GT 63 S E PERFORMANCE ha una capacità di 6,1 kWh, una potenza continuativa di 70 kW e una potenza di picco di 150 kW, erogabili per dieci secondi. Il peso di appena 89 chilogrammi permette di ottenere una densità di potenza molto elevata, pari a 1,7 kW/kg.

A titolo di confronto, le batterie tradizionali prive di raffreddamento diretto delle celle arrivano più o meno a metà valore. La ricarica si effettua in corrente alternata a una stazione di ricarica, a una wallbox o ad una presa di corrente domestica per mezzo del caricabatteria da 3,7 kW installato a bordo. La batteria è dimensionata per erogare e accumulare potenza in tempi rapidi e non per garantire la massima autonomia. Ciò nonostante, i 12 chilometri di autonomia elettrica concedono un’utile libertà di movimento, ad esempio per spostarsi silenziosamente e a zero emissioni dal proprio quartiere fino in periferia o all’autostrada.

I sette programmi di marcia DYNAMIC SELECT AMG «Electric», «Comfort», «Sport», «Sport+», «RACE», «Slippery» e «Individual» sono messi a punto esattamente per la nuova tecnologia di propulsione e offrono quindi un ampio ventaglio di possibilità, da un’andatura attenta ai consumi a una guida decisamente dinamica. Il guidatore può preselezionare la taratura di base attraverso i questi programmi premendo un tasto può passare ad esempio dal comportamento di marcia più sportivo del programma “Sport+” a una guida più tranquilla con l’impostazione “Comfort”. Con un pulsante a parte, inoltre, può adeguare la taratura su tre livelli a prescindere dai programmi di marcia.

Nel programma di marcia «Individual» il guidatore può impostare autonomamente i livelli dell’AMG DYNAMICS «Basic», «Advanced», «Pro» e «Master». I progettisti AMG sono riusciti anche ad aumentare in modo significativo la forbice tra sportività e comfort, ampliando l’intervallo tra la caratteristica di smorzamento minima e quella massima e con una mappatura ancora più flessibile. Grazie alla particolare forma costruttiva delle valvole, l’ammortizzatore risponde con rapidità e precisione alle variazioni del fondo stradale e delle condizioni di marcia.