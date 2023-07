La Mercedes 300 SL ‘Gullwing’ incontra le sculture dell’artista Pablo Atchugarry

Nel suggestivo contesto dello studio di Pablo Atchugarry a Lecco, il modello più iconico e rappresentativo nella storia di Mercedes-Benz rivela la propria sintonia con le opere dell’artista uruguaiano. Atchugarry ha scelto di reinterpretare alcune delle sue creazioni più significative, sottolineando questo particolare legame attraverso due pezzi unici. Questo progetto, curato dalla Repetto Gallery, unisce due mondi apparentemente distanti ma incredibilmente vicini, accomunati da un’impronta estetica di forte impatto emotivo. Materia e forma si esprimono attraverso scelte cromatiche che rimandano direttamente al mondo e al fascino della 300 SL.

La Mercedes 300 SL ‘Gullwing’, icona senza tempo della casa automobilistica di Stoccarda, incontra il talento artistico di Pablo Atchugarry, uno scultore di fama internazionale che utilizza marmo, bronzo e legno per dare forma alle sue espressioni creative. È proprio il bronzo la materia scelta dall’artista per reinterpretare due opere originali e uniche direttamente ispirate alla leggenda della 300 SL.

Queste due sculture astratte si ricollegano al veicolo attraverso un legame ispirato al movimento ad ‘ali di gabbiano’ delle portiere. Inoltre, prevale un forte richiamo cromatico, con l’argento e il rosso come colori distintivi della SL. Il rosso rappresenta l’eleganza e la passione, mentre l’argento evoca le leggendarie ‘Freccie d’argento’ che hanno scritto le pagine più emozionanti della storia del motorsport.

“L’arte, in tutte le sue forme, è sempre stata una forte fonte di ispirazione per il design delle nostre vetture”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. “Non è un caso che alcuni anni fa, per introdurre il nuovo concetto di lusso della Stella, Gorden Wagener, Chief Design Officer di Mercedes-Benz AG, scelse l’arte, presentando quattro sculture rappresentative delle sue specifiche varianti. Nel corso degli anni, automobili iconiche come la SL 300 o la C111 hanno ispirato grandi artisti come Andy Warhol. Con questo nuovo progetto, nato dal talento di Pablo Atchugarry e dal fascino della 300 SL, rinnoviamo questa connessione e consegniamo due nuovi capolavori alla storia della nostra azienda”.

Le due sculture vengono descritte dall’artista con parole evocative: “Estrella de luz” (Stella di luce), 2022, bronzo con vernice automobilistica, misura 200 x 123 x 30 cm ed è descritta come “come la luce che ci guida nel nostro cammino verso il cielo stellato”. “Eleganza”, 2022, bronzo con vernice automobilistica, misura 181 x 36 x 28 cm e rappresenta “l’eleganza come raffinata manifestazione della creatività”.

Una volta presentate alla stampa, le due opere saranno trasferite al Phi Beach di Baja Sardinia fino a settembre, dove saranno inizialmente esposte accanto alla 300 ‘Ali di Gabbiano’, per poi condividere la scena con la nuova SL. Questo modello presenta gli stessi colori della sua progenitrice: una livrea argento e interni rossi, una combinazione cromatica esclusiva che anticipa l’esordio di una nuova ed esclusiva serie speciale italiana.