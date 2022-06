“La Maison Citroën”: nuova esperienza d’acquisto all’insegna del comfort

Con l’apertura de “La Maison Citroën” in Italia, la Marca compie un nuovo passo nel rinnovamento dell’esperienza verso i suoi Clienti. Si tratta di un luogo nuovo, conviviale ed accogliente, all’interno di uno spazio che si distingue dagli allestimenti standard del mondo automotive, progettato per offrire ai visitatori un’esperienza unica, contemporaneamente intima e tecnologica, che unisce il mondo fisico, physical, a quello digitale, digital, collocandosi in una dimensione “phygital”. Un innovativo flagship store urbano, confortevole e intimo come la propria casa, dove poter scoprire l’intero universo Citroën ed effettuare in tutta semplicità l’acquisto online del modello desiderato.

“La Maison Citroën” si trova all’interno dello store COIN di Piazza V Giornate a Milano, nell’innovativo Lifestyle Hub, format lanciato nel 2021 in alcuni selezionati punti vendita della catena. Lo spazio è pensato per offrire ai clienti COIN una nuova esperienza di shopping, fatta di esperienzialità, servizi alla persona e nuove categorie merceologiche, così da assecondare le nuove abitudini d’acquisto dei consumatori, con un’offerta personalizzata e diversificata, in linea con la firma di Citroën “Inspired By You”. L’allestimento de “La Maison Citroën” si inserisce al piano terra, dove oltre a Lifestyle Hub sono presenti l’area beauty e accessori. Un luogo perfetto per accogliere i clienti all’interno di un ambiente dove si possono trovare selezionati Brand, ai migliori livelli in termini di design, innovazione, connettività, rispetto per l’ambiente benessere e cura per la propria persona.

ACQUISTO ONLINE IN BOUTIQUE

“La Maison Citroën” di Milano è il primo flagship store urbano in Italia, dove ogni visitatore può vivere un’innovativa esperienza di acquisto online fluida e intuitiva, all’interno di un ambiente che riesce a coniugare sensazioni di comfort, di accoglienza e di intimità, tipiche della propria casa, con l’aspetto più innovativo e tecnologico del mondo digitale. Un percorso a disposizione del cliente complementare alla rete delle concessionarie Citroën, che rimangono i partner di riferimento della Marca. Già dalla vetrina, “La Maison Citroën” offre un look originale e attrattivo, dove un enorme schermo stimola la curiosità dei passanti, e li invita a entrare. Tutto lo spirito Citroën si esprime attraverso le immagini mostrate sullo schermo, infondendo una sensazione ottimista e umana, moderna, dinamica ed accogliente.

All’interno, l’ambiente si distingue per un design confortevole, sottolineato dal legno naturale della parete su cui spicca in un colore bianco, elegante e ben visibile, la scritta “LA MAISON CITROËN”. Un allestimento unico e originale che invita a rilassarsi all’interno di uno spazio luminoso, che trasmette sensazioni di serenità e benessere. La disposizione del locale è conviviale e facilita il percorso del cliente alla scoperta dell’universo Citroën. Sulla grande parete in legno, sono esposti alcuni prodotti della boutique online di Citroën, con un’ampia scelta di modellini e di prodotti lifestyle. Posizionato al centro della parete in legno, si trova un grande monitor, il “Citroën Wall”, uno schermo “touch” che consente di trasportare i visitatori in un’esperienza immersiva. Utilizzando il “Citroën Wall”, sotto la guida e la supervisione di un consulente, il visitatore può scoprire e configurare tutti i modelli della gamma Citroën, conoscere le relative interessanti offerte commerciali, fino a procedere all’acquisto online del modello desiderato. La configurazione può anche essere impostata online prima di entrare, per poi essere finalizzata durante la visita a “La Maison Citroën”, così da beneficiare della consulenza del consulente di vendita, sempre a disposizione per dare informazioni utili, aiutare il cliente a finalizzare il suo acquisto online oppure per accompagnarlo per un test drive.

AMI

Al centro dello spazio espositivo: Citroën Ami – 100% ëlectric, l’oggetto di mobilità rivoluzionario e anticonformista completamente elettrico, ultracompatto, dal design unico e simmetrico. Un oggetto originale e innovativo non solo nella sua concezione e nella sua progettazione, ma anche nel suo percorso cliente, 100% digitale, sviluppato da Citroën per semplificare la vita quotidiana dei Clienti nell’accesso alla mobilità. Un processo completo che offre al cliente un’esperienza inedita, all’avanguardia, 100 % online, facile, intuitiva e veloce, che si completa in pochi semplici passaggi, in ogni istante, ovunque, 24 ore su 24, 7giorni su 7. Perfettamente in linea con la firma di Marca “Inspired by You” con cui Citroën si adegua ai nuovi stili di consumo per essere sempre più vicina alle esigenze dei suoi clienti, Ami -100% ëlectric è vicina ai suoi clienti e si adatta alle loro esigenze, offrendo un’esperienza Cliente 100 % online, da vivere ovunque, con pochi clic. Per tutte queste sue caratteristiche, con cui ha innovato con successo l’esperienza del cliente, Citroën Ami -100% ëlectric è il modello prescelto come protagonista dell’esposizione all’interno de “La Maison Citroën”.

Accanto a Citroën Ami – 100% ëlectric, un espositore specifico è dedicato agli accessori e ai prodotti Lifestyle di Ami – 100% ëlectric: costruito sul modello di un kit di montaggio che si apre, un allestimento sostenibile e modulabile, gioca con i materiali (legno e metallo) e con i colori (l’arancione) per dare una sensazione di freschezza e originalità. Ha pannelli di legno forati per mostrare in maniera originale alcuni accessori di personalizzazione, tra i quali i copri- cerchi colorati o gli accessori interni … Gli accessori sono fissati con cinghie elastiche sulla parte anteriore dei pannelli e tutti questi elementi danno al cliente l’impressione di trovarsi di fronte a un kit di assemblaggio (lo stesso concetto che si ritrova nel packaging dei kit di personalizzazione di Citroën Ami – 100% ëlectric). L’utilizzo del cartone e il design semi tecnico proiettano il cliente nell’universo del fai-da-te.

IL TEST DRIVE

Completa “La Maison Citroën” presso store COIN uno spazio adiacente, dedicato al Test Drive delle ultime novità della gamma Citroën. Tutti i visitatori possono prenotare un Test Drive chiedendo direttamente al consulente. I modelli a disposizione del Test Drive saranno sempre, a rotazione, le ultime novità della gamma. Al momento dell’inaugurazione, oltre a Citroën Ami – 100% ëlectric, è possibile provare nel centralissimo circondario di COIN Nuova Citroën C5 X Hybrid Plug-In, la nuova ammiraglia della Marca.